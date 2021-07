Groupe Gambetta : Céline AUGE rejoint l’agence de Nantes en qualité de Développeur Foncier

Le Groupe Gambetta renforce son équipe Développement sur la région Pays de la Loire : Céline AUGE, 38 ans, rejoint l’agence de Nantes en qualité de Développeur Foncier. Sous la responsabilité de Dany BON, Directrice du Développement, elle aura en charge l‘identification de nouvelles opportunités foncières et l’animation d’un réseau d’apporteurs d’affaires.

« L’avantage concurrentiel du Groupe Gambetta réside dans sa singularité qui permet de répondre aux besoins des communes (logement social, accession libre, PSLA, BRS) », explique Céline AUGE. « En effet, chaque projet de logement nécessite une connaissance parfaite du tissu local et des enjeux économiques et urbanistiques. La notoriété du Groupe Gambetta et l’ensemble des compétences de ses collaborateurs sont autant de facteurs de réussite et de possibilité d’épanouissement. »

Après son BTS en alternance, elle s’associe pour créer une société immobilière qui comptera 4 agences.

Entre 2016 et 2020, Céline évoluera dans le monde de la promotion immobilière à différents postes.

Sensible à la présence de Gambetta sur tous les volets du logement et à son ADN Coopératif, Céline a rejoint le Groupe Gambetta le 1er juin 2021.