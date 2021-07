Yamaha au Mondial du Quad 2021 à Pont de Vaux (01)

Yamaha sera présent à la 34e édition du Mondial du Quad et des mythiques 12 heures de Pont de Vaux du 26 au 29 août prochain dans l’Ain.

Après un report de l’édition 2020 en raison de mesures sanitaires, le Mondial du Quad 2021 est officiellement confirmé par l’Association Motocycliste de Pont de Vaux. La course des 12 heures de Pont-de-Vaux est la plus grande course d’endurance au Monde en Quad. Ce Mondial réunit depuis 33 ans les plus grands pilotes internationaux avec plus d’une quinzaine de nations représentées. La compétition regroupe 600 pilotes sur 14 manches mais aussi des animations et un très grand salon sur lequel Yamaha sera présent.

Vous pourrez découvrir sur le stand Yamaha l’ensemble de la gamme sport-loisir et rando-utilitaire en quad et SSV :

Quads



Gamme enfants : YFZ50 & YFM90

YFZ450R

YFM700R

Grizzly 700

Kodiak 450

SSV



YXZ1000R SS

Wolverine RMAX 1000 X2

Wolverine 850 X2

Informations pratiques

Dates :

26, 27, 28 et 29 août 2021

Lieu :

Circuit des 12h de Pont de Vaux 01190 Pont-de-Vaux

Plus d’informations : https://mondialduquad.com/