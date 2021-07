L’Office de Tourisme de Roquebrune sur Argens classé en Catégorie 1

Les missions de l’Office de Tourisme s’intègrent toutes dans une démarche qualité, l’Office de Tourisme est labellisé « Qualité Tourisme » depuis décembre 2020. Ce qui lui a permis de constituer un dossier pour l’obtention du classement en catégorie 1. Ce classement est le plus haut niveau pouvant être obtenu par un Office de Tourisme.

En effet, depuis 2012, la classification en étoile a disparu et les Office de Tourisme sont désormais classés en catégorie.

Le classement en catégorie 1 a été obtenu grâce au respect de nombreux critères obligatoires.

LES CRITERES DE CLASSEMENT

– L’office de tourisme est accessible et accueillant

– Les périodes et horaires d’ouverture sont cohérents avec la fréquentation touristique de la zone géographique d’intervention

– L’information est accessible à la clientèle étrangère

– L’information touristique collectée est exhaustive, qualifiée et mise à jour

– Les supports d’informations touristiques sont adaptés, complets et actualisés- L’office de tourisme est à l’écoute du client et engagé dans une démarche promouvant la qualité et le progrès

– L’office de tourisme dispose des moyens humains pour assurer sa mission

– L’office de tourisme assure un recueil statistique

– L’office de tourisme met en œuvre la stratégie touristique locale

Suite à l’obtention de la Marque Qualité Tourisme, l’Office poursuit sa dynamique pour un accueil d’excellence.