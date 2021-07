Les Forces Armées suédoises choisissent Exensor Technology pour améliorer la sécurité intérieure du pays

La cérémonie de signature officielle s’est déroulée le 29 juin 2021 au siège de la Direction Générale de l’Armement suédoise, la Försvarets Materielverk, basé à Stockholm en Suède. Selon les termes de ce contrat majeur, un nombre considérable de systèmes sera livré sur deux ans, entre 2022 et 2023.

Exensor Technology fournira aux Forces de Sécurité Nationale suédoises des systèmes tactiques et modulaires de capteurs déposés (Unattended Ground Sensors – UGS) afin d’améliorer leurs capacités opérationnelles et stratégiques pour la protection et la collecte du renseignement. Ce contrat repose sur la fourniture de la solution de surveillance Flexnet, qui se compose d’une gamme de capteurs et caméras sans fil fonctionnant sur batterie, pour la détection, la classification et l‘identification de tout type de menace potentielle au sol.

Combinant une large gamme de capteurs passifs (séismiques-acoustiques ; infrarouges) et de caméras de motion jour/nuit, la solution Flexnet enregistre les mouvements et les activités au sol, réduisant ainsi considérablement la charge des opérateurs.

Simple d’utilisation et bénéficiant d’un encombrement léger et compact, le système Flexnet est aisément transportable, déployable et camouflable dans les zones d’intérêts les plus reculées.

Solution robuste sur-mesure, Flexnet est entièrement personnalisable afin de s’adapter à toute situation, quel que soit l’environnement. Selon la mission, elle peut être utilisée seule ou intégrée au sein d’autres systèmes de commandement et contrôle (C2) pour la gestion de combat , permettant à la Garde Nationale suédoise d’améliorer sa connaissance situationnelle et de faciliter sa prise de décision.

Cette technologie avancée de capteurs intelligents permettra ainsi de répondre aux exigences les plus strictes de la Garde Nationale suédoise en termes de précision, de fiabilité, et de réactivité, au bénéfice de la sureté et de la sécurité du territoire.

A l’issue de la cérémonie officielle, Marcus Rosenqvist – Directeur Marketing et Commercial d’Exensor – a déclaré : « La signature de cet accord majeur représente une étape des plus importantes pour Exensor car elle démontre une fois de plus que notre technologie répond aux exigences les plus élevées de nos clients. Nous sommes également particulièrement fiers de participer à la modernisation des équipements de la Garde Nationale suédoise, qui ne cessent d’évoluer. Ce nouveau contrat ne fait que renforcer notre position de leader dans le design et la conception de réseaux UGS mobiles et adaptatifs, pour la protection des Forces Armées partout dans le monde. »

A PROPOS D‘EXENSOR TECHNOLOGY

Créée en 1987 et filiale de Bertin Technologies depuis 2017, Exensor Technology est un leader mondial du marché des réseaux de surveillance par capteurs autonomes (Networked Unattended Ground Sensor – UGS) et fournit des solutions sur mesure à ses clients à l‘échelle internationale. Depuis son siège social de Lund (Suède), son laboratoire de recherche en télécommunication à Kalmar (Suède) et son site de production installé près de Basingstoke (Royaume-Uni), la société développe et produit des solutions UGS robustes, à la pointe de la technologie et de très haute qualité pour répondre aux exigences les plus rigoureuses de ses clients. Ses systèmes sont utilisés pour des applications militaires et de sécurité intérieure partout dans le monde.

www.exensor.com

A PROPOS DE BERTIN TECHNOLOGIES

BERTIN TECHNOLOGIES, filiale du Groupe CNIM, s‘appuie sur sa longue expérience d‘ingénierie et d‘innovation pour développer, produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments. Parmi ses 450 collaborateurs, on compte 2/3 d‘ingénieurs et de cadres de haut niveau. Son chiffre d‘affaires s‘élève à 78 millions d‘euros en 2020. Basée principalement en région parisienne, l‘entreprise est active au niveau mondial à travers des bureaux sur les 5 continents. Bertin Technologies s‘attache à mettre l’innovation industrielle au service de produits et systèmes de haute performance pour des marchés dédiés : Nucléaire et Radioprotection, Défense et Sécurité, Santé et Sciences du vivant, Spatial et Grands Instruments Scientifiques.

www.bertin-technologies.fr

www.cnim.com