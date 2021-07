Nouveau spot encastré OBICO de Sylvania : la réponse idéale aux exigences des Bâtiments Basse Consommation

Visant à construire des logements ou bâtiments à énergie positive, la RE2020 qui entrera en vigueur au 1er janvier 2022 impose que toute nouvelle construction doit produire davantage d’énergie qu’elle n’en consomme. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d’améliorer l’isolation des parois, d’optimiser l’étanchéité à l’air et de limiter toutes déperditions thermiques, en particulier au niveau du plafond en cas d’installation de luminaires encastrés. Afin de garantir une parfaite continuité de l’imperméabilité à l’air à chaque point de lumière, Sylvania lance OBICO, un nouveau spot LED encastré étanche qui combine haute efficacité lumineuse et de multiples options dans un seul luminaire.

Une réponse performante aux exigences des réglementations thermiques

Avec sa faible épaisseur (40 mm), le nouveau spot encastré OBICO de Sylvania est spécialement conçu pour répondre aux exigences de la RT2012 et RE2020 en garantissant une étanchéité optimale à l’air, même dans les plafonds peu profonds.

Equipé d’un joint sur sa collerette, ce luminaire LED est directement recouvrable d’un matériau d’isolation minéral déroulé ou projeté, conformément à la norme EN60598-1. Il contribue ainsi à réduire les ponts thermiques à l’intérieur d’un bâtiment.

Une solution d’éclairage offrant confort visuel, sécurité et facilité d’installation

Doté d’un angle de faisceau de 38°, le spot LED d’accentuation OBICO offre de multiples options au service d’un grand confort visuel et d’une sécurité garantie. Outre une haute efficacité lumineuse de 87 lm/W et un IRC>80, il dispose :

• d’une protection IP 65 contre l’eau et la vapeur d’eau, autorisant sa mise en œuvre dans les pièces humides,

• d’un réglage à 360° pour une orientation de la lumière dans toutes les directions,

• d’une double température de couleur 3 000 K/4 000 K modifiable par simple pression sur l’interrupteur intégré au driver.

Livré avec un connecteur rapide et repiquable LiLo (Loop-in Loop-out) pour une installation simple en un rien de temps, le nouveau spot OBICO est compatible avec les variateurs par gradation à la phase.

D’une durée de vie de 82.000 heures avec un maintien du flux lumineux (740 lm) à plus de 70% (L70B50), le spot d’accentuation OBICO de Sylvania réunit tous les atouts pour devenir le choix de prédilection des entrepreneurs et des installateurs à la recherche d’une solution tout-en-un répondant aux exigences des réglementations thermiques actuelles et futures.