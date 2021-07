Montreuil (93) amplifie les travaux de sauvegarde et de restauration des linéaires de murs à pêches

Depuis plusieurs années maintenant, Patrice Bessac, maire de Montreuil et son premier adjoint Gaylord Le Chequer, notamment chargé de la protection des Murs-à-Pêches, ont pris l’engagement d’œuvrer à la la sauvegarde, à la préservation et à la valorisation du site remarquable des Murs à Pêches, patrimoine historique, architectural, paysager et horticole de 34 ha au cœur de la ville.

Afin d’impulser une vision cohérente, imaginée collectivement, dans le respect de la vocation naturelle des lieux, la ville de Montreuil consacre chaque année, depuis 2015, 100 000 euros à la restauration des linéaires d’anciens murs à pêches.

Au cours du dernier conseil municipal du 7 juillet, les élus de la Majorité municipale ont souhaité franchir un pas supplémentaire en amplifiant, notamment avec l’aide de subventions de la Région Île-de-France, le nombre de mètres linéaires de murs restaurés sur 5 ans, le faisant passer de 930 m à 1 160 mètres.

Entre 2021 et 2025, la Ville de Montreuil souhaite mettre en place un plan de financement d’un montant de 1 457 000 €, soit 291 400 € par an, comprenant :

le financement de la Ville pour 500 000 € (enveloppe annuelle de 100 000 €) ;

le financement par le loto du Patrimoine (mission Patrimoine en péril) pour 300 000 € ;

le mécénat de la Fondation Française des Jeux pour un montant de 50 000 € en 2021, avec un objectif de demande de 150 000 € sur la période 2021-2025 ;

le financement par une souscription publique avec un objectif de 70 000 € : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/site-des-murs-a-peches-de-montreuil-en-seine-saint-denis

le financement de la Région au titre de l’aide pour le patrimoine labellisé Patrimoine d’Intérêt Régional de 437 000 €.

Ces financements constituent des hypothèses et moduleront selon la réussite de chaque dossier, le nombre de mètres linéaires de murs restaurés.

L’engagement continu de la Municipalité a d’ores et déjà a permis de freiner le processus de dégradation des murs et de mieux organiser les chantiers de restauration, qui incluent par ailleurs la formation de bénévoles et de personnes en insertion.et s’accompagnent de projets de mise en valeur du site, dont le développement de micro-fermes urbaines et l’aménagement des Sentiers de la Biodiversité.

Après le classement par le Ministère de la Culture de plusieurs parcelles des Murs-à-Pêches en « Jardins Remarquables », l’année 2020 a été une année faste pour le site avec, à l’été dernier, la sélection du site par la Mission Patrimoine en péril, menée par Stéphane Bern, au titre des sites de maillage du Loto du Patrimoine, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine et, à l’automne 2020, la labellisation « Patrimoine d’intérêt régional » par la Région Île-de-France.

Ces classements et labels confortent la stratégie municipale et stabilisent les ressources nécessaires à la tenue des chantiers de restauration qui contribuent à faire de ce site un véritable lieu de vie, ouvert à tous, davantage propice à la balade.