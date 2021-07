RÉVÉLATIONS SUR LE MARCHÉ DES LESSIVES

64 % des Français ne consultent pas (29 %) ou rarement (35 %) la composition des lessives sur l’emballage

69 % ignorent que la plupart des listes d’ingrédients disponibles sur les emballages des lessives classiques ne sont pas complètes

76 % ignorent qu’aucune loi en France n’oblige les fabricants de lessives à afficher l’intégralité des ingrédients sur leurs produits

66 % ne savent pas que la plupart des lessives classiques contiennent des dérivés d’huile de palme et des tensioactifs dérivés du pétrole

71 % ignorent que les tensioactifs dérivés du pétrole et les azurants optiques utilisés dans la plupart des lessives ne sont pas traités intégralement par les stations d’épuration

69 % estiment que la composition des produits alimentaires est plus lisible que celle des produits ménagers



« Étiquettes « vertes » lacunaires, promesses écologiques bancales sous couvert de greenwashing derrière lesquelles se cachent des agents polluants pour la planète et dangereux pour notre santé, des membranes constituées de microplastiques… les subterfuges utilisés par les grands fabricants ne manquent pas pour se donner une belle image. Et pourtant, le marché de la lessive est ironiquement bien sale…



A travers cette étude, nous voulons interpeller les Français pour qu’ils prennent conscience de ce qui se trouve dans leur lessive et qu’ils s’appliquent sur la peau via leurs vêtements et finalement qui se retrouve dans les cours d’eau. Comme pour l’alimentation ou les cosmétiques, il faut que les lignes bougent en faveur de plus de transparence sur le secteur des produits ménagers ! »

Cyril Neves, fondateur Les Petits Bidons



BIEN LOIN DE LA LESSIVE PROPRE QUI LAVE SANS TOUT SALIR

Dérivés d’huile de palme, tensioactifs dérivés du pétrole, silicones : 66 % des Français ignorent que ces ingrédients entrent dans la composition de la plupart des lessives conventionnelles. Et pourtant, tout le monde connaît l’effet dévastateur de la production d’huile de palme sur les forêts d’Afrique ou d’Indonésie. Les processus de fabrication des tensioactifs dérivés du pétrole comptent parmi les plus polluants du marché des détergents, notamment pour le milieu aquatique.



Quant au diméthicone, un silicone utilisé par les fabricants de lessive, il est reconnu comme perturbateur endocrinien. Des ingrédients bien sales qui au-delà de leur impact direct sur l’environnement et la santé, sont non-traités intégralement par les stations d’épuration et finissent donc rejetés dans les océans et les rivières.



DES MENSONGES PAR OMISSION SOUS COUVERT D’UNE LOI TROP LÉGÈRE



Aujourd’hui, aucune loi en France n’oblige les lessiviers à afficher l’intégralité des compositions sur les emballages. Ceux-ci ne sont tenus qu’à une liste non-exhaustive reposant sur les terminologies scientifiques. Ainsi, entre acide dodécanesulfonique et benzisothiazolinone, décrypter les noms affichés n’est pas à la portée de tous. Selon l’étude, près de 7 Français sur 10 estiment ainsi que la composition des lessives est moins lisible que celle des produits alimentaires.



À L’OCCASION DE L’EXAMEN DE LA LOI CLIMAT, QUI A DÉBUTÉ COURANT JUIN AU SÉNAT, LES PETITS BIDONS ONT SAISI L’OPPORTUNITÉ D’INFORMER ET DE SENSIBILISER LE LÉGISLATEUR ET LES POUVOIRS PUBLICS SUR LE SUJET.



LE PROJET DES PETITS BIDONS : DES PRODUITS 100 % TRANSPARENTS, NATURELS ET EFFICACES

En 2017, Cyril Neves s’intéresse à sa propre lessive et de fil en aiguille pose un constat amer quant à la composition des produits disponibles. Choqué, il a alors missionné un laboratoire français pour créer une formulation naturelle, sans substances controversées, efficace et saine pour la santé. Toute l’histoire des Petits Bidons repose ainsi sur deux piliers : des compositions cleans et une transparence totale avec les consommateurs.



Dès son lancement en 2018, Les Petits Bidons se sont engagés à proposer des lessives élaborées en France avec des formules naturelles, écologiques et biodégradables, sans huile de palme ni autres ingrédients controversés. Une composition courte, qui est à retrouver en intégralité et dans un vocabulaire clair sur l’étiquette de chaque bidon.



* « Compositions et impacts environnementaux des lessives », enquête réalisée sur 1002 personnes représentatives de la population nationale française âgées de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France, du 21 au 23 mai 2021.



A PROPOS DES PETITS BIDONS

Les Petits Bidons est née en 2018 sous l’impulsion de Cyril Neves, son ambition : apporter des solutions écologiques, durables et faciles à utiliser pour laver sans tout salir ! La jeune entreprise, basée à Paris, met au point des produits naturels, fabriqués en France, sans substances controversées, efficaces et pratiques pour prendre soin du linge et de la maison, tout en prenant soin de sa santé et de la planète. Convaincus qu’on ne changera pas les habitudes avec une alternative compliquée à prendre en main, surtout s’agissant des tâches ménagères, Les Petits Bidons prônent des solutions saines et simples. Leur devise : « plutôt que de faire toujours plus, et si on essayait de faire mieux ? »

Pour plus d’informations : https://lespetitsbidons.fr/