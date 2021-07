Climbing Sparkling Moments : le podcast qui parle de l’escalade

La Sportiva lance son premier podcast hebdomadaire qui raconte les moments marquants de l’histoire de l’escalade

En un peu plus de trente ans, l’escalade sportive est passée d’un sport de niche pour une poignée de passionnés à une discipline sportive présente aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais comment en sommes-nous arrivés jusque-là ? Quels ont été les étapes, les personnes et les moments qui ont permis à ce sport d’évoluer si rapidement ? La Sportiva en a identifié onze pour son premier podcast de marque au format storytelling et au titre éloquent, Climbing Sparkling Moments : des histoires captivantes qui ont changé le sport et qui l’ont rendu très populaire aujourd’hui, non seulement dans sa déclinaison extérieure sur roche, mais surtout dans les gymnases, en constante progression dans les centres urbains des métropoles du monde entier.

Écrit par Emilio Previtali et Federico Ravassard, produit et mis en musique par Emanuele Lapiana d’OsuonoMio sous la coordination de Luca Mich, responsable communication marketing de La Sportiva, Sparkling Moments est un idéal recueil de moments de rupture avec le passé, d’innovation verticale, racontés avec l’utilisation des techniques de paysage sonore les plus innovantes et la technologie audio 3D pour une expérience entièrement immersive conçue à la fois pour l’écoute au casque et pour les enceintes hi-fi et autoradios. « Le podcast est un moyen de communication qui permet d’établir un contact intime avec l’auditeur. Il l’accompagne dans des moments très personnels de sa journée, des déplacements professionnels aux entraînements et aux promenades, ou même au bureau », explique Emanuele Lapiana. « Avec les Sparkling Moments, La Sportiva propose une nouvelle interprétation de moments marquants et de personnages cultes du monde de l’escalade avec une vision dynamique et moderne qui peut plaire à la fois aux fans de plus en plus nombreux de la discipline et à ceux qui suivent le mouvement depuis ses débuts. C’est un genre de récit que l’on pourrait facilement retrouver dans une série Netflix, mais avec la facilité d’utilisation du format audio, le nouveau protagoniste de la narration la plus avancée », ajoute Mich. Mais la portée innovante du projet ne s’arrête pas là, car la série sera disponible à l’international grâce à l’adaptation en trois langues : italien, anglais et allemand. « Ce ne sera pas une traduction à proprement parler d’une langue à une autre, mais bel et bien une véritable adaptation culturelle variant les métaphores, les registres et les références historiques selon le pays de diffusion du podcast », précise Lapiana.

Le récit des moments les plus révolutionnaires du monde vertical sera entrecoupé des voix de ses protagonistes. Alex Honnold, Adam Ondra, Jacopo Larcher, Lynn Hill, Patrick Edlinger, Stefan Glowacz, Alexander Huber, Barbara Zangler, Tommy Caldwell ne sont que quelques-unes des voix que vous entendrez au cours des 11 épisodes du podcast.

Des premières compétitions à Bardonecchia ’85 (Piémont) à la révolution du style racontée dans le film phare Opera vertical en passant par le défi d’Adam Ondra lors des récentes qualifications olympiques, de l’arrivée sur la scène d’un grimpeur qui rendra célèbres les parois d’El Capitan aux exploits en free solo d’Alex Honnold, vainqueur d’un Oscar, à la naissance des murs d’escalade en salle et aux anecdotes sur la conception des premiers chaussons d’escalade. Voilà quelques-uns des Sparkling Moments les plus marquants.



La série sera disponible sur Spotify, Spreaker, Apple podcast et sur toutes les plateformes numériques avec un nouvel épisode chaque semaine à partir du vendredi 2 juillet. Le premier épisode s’intitulera « La Spaccata » (Le grand écart). Il racontera comment un seul geste, un mouvement particulier dans un passage clé d’une voie très difficile change à jamais la notion d’impossibilité sur une paroi.

Comment l’escalade a-t-elle atteint une telle popularité ?

