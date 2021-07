L’Urssaf publie une carte interactive pour en savoir plus sur son réseau et ses activités

Pour mieux comprendre, faire connaitre la répartition de ses activités sur tout le territoire et disposer d’une carte d’identité de son réseau en lien avec la démarche de transparence engagée, l’Urssaf présente sa nouvelle carte interactive.

Accessible sur : https://dataviz-1.urssaf.fr/reseau-et-chiffres-cles, cette carte interactive, disponible en version web ou mobile, présente l’ensemble des sites Urssaf sur le territoire et met en avant les données clés du réseau. Son objectif ? Faciliter l’accès à l’ensemble des chiffres clés de référence de l’Urssaf tant au niveau national que par région (découpage par organisme régional). Nombre de comptes gérés, montants des encaissements, nombre de collaborateurs, etc. permettent à tous de disposer d’une vue globale et spécifique des activités de l’Urssaf.

Dans son ensemble, la carte reflète la volonté du réseau des Urssaf de garantir le maillage de ses activités sur l’intégralité du territoire, tout en assurant le développement économique et la préservation des emplois. La distribution de certaines activités entre Urssaf a également pour but d’améliorer le service rendu à ses publics et de permettre un niveau d’activité équivalent entre les Urssaf en région. Cette répartition incarne l’une des valeurs portée par le réseau des Urssaf : la solidarité.

La publication de ces données s’inscrit dans le cadre de la dynamique d’ouverture de l’Urssaf en tant qu’acteur social responsable partageant ses données de façon proactive dans un souci de transparence et de pédagogie. Ainsi, ces données seront désormais publiées, pour la plupart pour la première fois, en open data sur Open.urssaf.fr ce qui rend possible leur exploitation par tout chercheur, étudiant ou structure qui le souhaite dans le respect de la licence « open database License ».