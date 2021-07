L’Office de Tourisme de Roquebrune-sur-Argens lance sa nouvelle programmation estivale des balades !

Roquebrune-sur-Argens, entre terre et mer… Partez à la découverte de notre destination : parcourez le littoral bordé de pins parasols des Issambres ou laissez-vous aller à la randonnée dans les gorges du Blavet de la Bouverie. En famille ou entre amis, cédez à la tentation du farniente au coeur de la Provence. Visites guidées, chasses au trésor réalisées par les guides de l’Office de Tourisme… Yoga sur la plage, randonnée nature avec les partenaires de l’Office… Une programmation estivale riche et originale qui offre la possibilité de découvrir notre destination.

Zoom sur nos incontournables :

La Balade gourmande :

Accompagné de votre guide, partez à la découverte des secrets de cet ancien village médiéval et goûtez à la quiétude de la vie provençale en flânant dans ses ruelles pittoresques. Remontez le fil du temps à la Maison du Patrimoine, lieu incontournable pour découvrir l’histoire de Roquebrune et à la Maison du Chocolat pour un retour en enfance immédiat. Une balade conviviale où l’on découvre également les saveurs locales avec des dégustations à la Maison du Terroir et chez nos artisans chocolatiers du village.

Chasse au trésor dans le village et en canoë :

Vous souhaitez découvrir Roquebrune de manière originale ? La chasse au trésor Village et Canoë est l’expérience qu’il vous faut ! L’aventure débute à pied au cœur du village millénaire et se poursuit en canoë dans le magnifique décor que nous offre l’Argens au pied du Rocher de Roquebrune. En tout ce sont 15 balises qu’il va falloir dénicher et tout autant d’énigmes à résoudre au détour d’une ruelle ou entre deux coups de pagaies… À vos marques ! Prêts ! Partez !

Le Trésor Chocolaté :

Une carte en main, des balises cachées dans le village…l’aventure commence en famille ! Arpentez les ruelles secrètes et visitez de manière ludique cet ancien village médiéval tout en restant concentrés pour répondre aux questions sur le thème du chocolat qui jalonnent le parcours. Le Trésor Chocolaté est une chasse au trésor qui se termine en douceur avec des dégustations chez nos chocolatiers et à la Maison du Terroir pour les produits locaux!

La Légende du Chevalier Roca Brunae :

Braves chevaliers et courageuses princesses, notre trésor a disparu ! Le chevalier de Roca Brunae a besoin de vous pour résoudre les énigmes et retrouver les indices semés dans les recoins secrets du village. Vos efforts seront récompensés!

Réservez toutes nos balades sur le site de l’Office de Tourisme et toutes les activités de la destination : nautiques, randonnées, sportives…