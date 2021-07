Air France confie sa carte La Première au chef 3 étoiles Arnaud Donckele

Pour la première fois, Air France choisit de confier l’ensemble de sa carte La Première au chef français triplement étoilé Arnaud Donckele. Imaginés spécialement pour les clients de la cabine la plus exclusive de la compagnie, ses mets sont à découvrir de juillet à octobre 2021, au départ de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle.

En collaboration avec le Studio Culinaire de Servair, le chef signe pour Air France une mise en bouche, une entrée ainsi que sept plats dévoilés progressivement au fil des quatre prochains mois. Composition végétarienne, viande ou poisson, Arnaud Donckele joue avec les saveurs subtiles de Provence et réalise une mosaïque de goûts et de couleurs entre terre et mer. Une carte de haut vol invitant à un voyage bucolique en Méditerranée.

En s’associant au grand chef des Maisons Cheval Blanc St-Tropez et Cheval Blanc Paris, Air France réaffirme son rôle d’ambassadrice de la haute gastronomie française dans le monde.

Les créations culinaires signées Arnaud Donckele pour La Première d‘Air France :

– Caviar anisé ;

– Langoustine rôtie et velours des têtes torréfiées infusées au miel de châtaignier et romarin ;

– Quinoa, retour d’un voyage au Moyen-Orient, comme un taboulé végétal ;

– Ravioles de Buratta fumée, condimentée dans l’esprit d’un mendiant salé ;

– Saint-Jacques juste saisies, fumet n°4: Iode de pralin, champignons farcis ;

– Cabillaud façon Jean Giono, bouillon d’aiguo-sau ;

– Joue de veau confite à la messine, piquée d’anchois et pommes de terre aux oignons fondantes ;

– Tendre filet d’agneau grillé comme à l’âtre, légumes tubéreux, rafraichis d’une salade pastorale ;

– Volaille pochée dans un bouillon artichaut et basilic, sauce suprême au pistou et macaronis gratinés au parmesan ;

La Première d’Air France, un voyage haute couture

Avec La Première, Air France offre une expérience de voyage unique et sur-mesure à une clientèle sensible aux moindres détails. Dès leur arrivée à Paris-Charles de Gaulle, les hôtes La Première sont accueillis dans un salon dédié. Dessiné par l’architecte Didier Lefort, celui-ci dispose d’un nouvel aménagement offrant toujours plus de confort et de sérénité. À bord des Boeing 777-300, chaque suite La Première offre un large fauteuil qui en un clin d’œil se décline en un lit horizontal long de plus de deux mètres, une invitation à la détente et au repos. Menus étoilés, carte des vins et champagnes rigoureusement sélectionnés, large choix de distraction sur écran haute définition, service attentionné, etc. Chacun voyage dans un confort absolu.

À propos d’Arnaud Donckele

Né à Rouen (France) en 1977, Arnaud Donckele est le petit-fils d’un agriculteur et fils de charcutiers traiteurs amoureux de gastronomie. Ses souvenirs d’enfance dans le potager familial en Normandie façonnent encore aujourd’hui sa vie de chef, d’artisan et de créatif. Formé aux cotés des plus grands, Arnaud Donckele débute son apprentissage chez Gourmand Prunier à Paris, qui lui ouvre ensuite les portes des plus belles cuisines : les Près d’Eugénie de Michel Guérard, le Louis XV d’Alain Ducasse à Monaco, le Plaza Athénée ou encore le restaurant Lasserre à Paris. Lorsqu’il débute comme chef cuisinier au restaurant la Vague d’Or à Saint-Tropez, il n’a que 28 ans. Arnaud Donckele s’affranchit alors de ses racines normandes et part à la découverte du terroir provençal, où il ne cesse d’explorer les richesses de la nature qui l’entoure. En 2013, Arnaud Donckele est auréolé de trois étoiles au Guide Michelin, il devient l’un des plus jeunes chefs à recevoir cette distinction. En 2016, le Gault et Millau lui décerne 5 toques et la note de 19/20, puis 19,5/20 en 2017. En 2018, Le Résidence de la Pinède s’efface et se transforme en Cheval Blanc St-Tropez et une fois encore, le chef montre sa créativité et sa quête de cuisine sincère. En 2020, il est « chef de l’année » par Gault et Millau. En 2021, Arnaud Donckele signe l’ensemble de la carte La Première d’Air France et s’installe dans les cuisines du restaurant gastronomique de l’hôtel Cheval Blanc Paris.

À propos du Studio Culinaire de Servair

Créé en novembre 2009 et présidé par Régis Marcon, le Studio Culinaire Servair rassemble chefs étoilés et experts de la cuisine pour élever les standards de qualité de la restauration différée et transposer les codes de la haute cuisine au repas des voyageurs du monde entier. Il s’est également donné pour mission d’identifier les tendances et les innovations pour optimiser les offres conçues par les chefs de Servair, partenaire d’Air France et leader de la restauration aérienne en France et en Afrique. De juillet à octobre 2021, Arnaud Donckele est l’invité du Studio Culinaire pour ravir les clients La Première d’Air France.