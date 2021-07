BT IMMO, CLV et GREEN SWITCH MERIDIAN s’allient pour une offre de service fluvial et d’infrastructure portuaire

Le fret fluvial de marchandise compte un nouveau partenariat stratégique au service de la ville durable. BT IMMO, CLV et GREEN SWITCH MERIDIAN s’allient afin d’améliorer l’impact CO2 et la performance RSE de la logistique urbaine.

Améliorer les flux logistiques des municipalités

L’entreprise BT IMMO s’est récemment investie dans la restructuration de plusieurs ports d’Île-de-France. Désormais, BT IMMO et son partenaire CLV élaborent avec la start-up de livraison fluviale GREEN SWITCH MERIDIAN de nouvelles fonctionnalités portuaires et fluviales.



Ces nouvelles fonctionnalités portuaires et fluviales sont nécessaires aux municipalités pour améliorer leurs flux logistiques, grâce à l’intégration des dernières innovations technologiques et à l’usage des énergies vertes pour réduire l’impact carbone.

BT IMMO GROUP : partenaire des pouvoirs publics

BT IMMO GROUP est un acteur du monde de l’immobilier depuis près de vingt ans. Il s’agit d’un groupe d’investisseurs privés qui intervient sur tous types d’investissements immobiliers, principalement en France. Investi dans des projets de court, moyen et long terme, BT IMMO n’est pas seulement un gestionnaire d’actifs exigeant et créateur de valeur. En effet, l’entreprise est également un véritable partenaire des pouvoirs publics sensible aux projets d’avenir et au développement économique des territoires.

Une démarche à laquelle souscrit CLV un groupe d’investissement immobilier qui opère sur fonds propres et investit principalement à Paris et en Ile-de-France.



GREEN SWITCH MERIDIAN : 8 prix d’innovation et labellisations dans le domaine du fret fluvial



Forte de 8 prix d’innovation et labellisations, GSM a conçu plus de 50 innovations dans les process et les équipements du fret fluvial permettant de réduire de 30 à 100 % les émissions de CO2 des livraisons urbaines, au même tarif que le fret routier (à motorisation équivalente). La start-up dispose déjà d’accords avec des ports privés du centre de Paris lui permettant d’honorer ses premiers contrats de fret en région parisienne dès 2021.



Une solution clé en main respectueuse de l’environnement



La solution clé en main de navettes fluviales proposée par GSM est basée sur le recyclage de péniches en hybrides diésel-électriques rechargeables. Aujourd’hui alimentées à partir de batteries au lithium, la solution intègre à terme une pile à combustible. Cette solution de fret a été conçue pour répondre aux nouvelles exigences des chargeurs soucieux d’appliquer une politique respectueuse de l’environnement, à qui GSM propose une navette fluviale fonctionnant 5 à 7jr/7 d’une capacité allant jusqu’à 1000 palettes par jour.



Soutenir les solutions d’optimisation des ports et des zones d’activité logistique



Chef de file du Cluster Logistique Urbaine IDF, GSM anime les groupes de travail sur l’automatisation de la fonction grutage, les synergies fleuve/route pour la pile à combustible, les caisses mobiles multi-usages et l’implication des filières de fret retour. Le rapprochement entre GSM, CLV et BT IMMO offre la capacité de mettre en œuvre ces innovations et s’inscrit dans la stratégie de BT IMMO qui vise à soutenir les solutions d’optimisation des ports et des zones d’activité logistique.

À propos de Green Switch Meridian



Experte en logistique urbaine, l’entreprise GREEN SWITCH MERDIAN était créée en 2016 à l’initiative du CLUSTER LOGISTIQUE URBAINE IDF pour porter les services d’étude et organiser les pilotes de fret sortant du champ associatif.



Mi 2018, son fondateur Marc Bazenet accueillait le batelier Pascal Rottiers comme associé et changeait d’objet social pour devenir prestataire de fret fluvial de marchandise et servir les innovations développées dans le cadre du cluster. Les études de report modal des clients et accords portuaires étant désormais actés, GSM finalise actuellement sa première levée de fonds pour industrialiser sa solution de livraison urbaine fluviale.