E-commerce : La moitié des e-commerçants européens sont prêts à payer pour assurer une livraison écologique

Les e-commerçants européens sont de plus en plus impliqués dans la préservation de l’environnement. En effet, d’après une récente étude Sendcloud, un peu moins de la moitié des e-commerçants (46 %) sont prêts à assumer un coût supplémentaire pouvant aller jusqu’à 1 ? par colis afin d’assurer une livraison au bilan carbone neutre.

Un tiers (34 %) des e-commerçants européens interrogés ont déclaré qu’ils seraient disposés à offrir aux consommateurs une option de livraison écologique (moyennant un supplément) tandis qu’ils sont 51 % à confirmer que leurs clients seraient intéressés par ces options.

De plus, d’après la plateforme d’expédition e-commerce Sendcloud, il semblerait qu’il soit important pour les entreprises qu’elles soient considérées comme respectueuses de l’environnement (63%). Cependant, seul 1 % des détaillants européens proposent actuellement des options de livraison écologiques.

Mais les e-commerçants ne sont pas les seuls à se préoccuper de l’environnement : 55% des consommateurs français sont soucieux de l’impact écologique que peut avoir les livraisons de colis. Autre constat surprenant et encourageant, on remarque que lorsqu’on les interroge sur la responsabilité et la charge de ces frais, les Français sont prêts à la partager avec le e-commerçant (38,5%) et ainsi faire preuve de solidarité.

De plus, du fait de leur sensibilité aux questions écologiques et à la préservation de l’environnement, 79% des personnes interrogées sont favorables à la création d’un label de confiance pour la livraison durable. Ainsi, en créant et respectant ce label, ce serait un gage de confiance et donc un levier supplémentaire pour les retailers et commerçants de développer leurs activités tout en favorisant leurs réductions d’emprunte carbone.

Rob van den Heuvel, Directeur Général et Cofondateur de Sendcloud, commente ces résultats : « Nous avons cherché à savoir qui des e-commerçants ou des consommateurs seraient prêts à payer pour participer à la préservation de l‘environnement. D’après les résultats que nous avons obtenus, la livraison durable est importante pour les deux parties. »

« Les résultats soulignent le rôle qu’ont les e-commerçants dans ce processus. En proposant aux consommateurs la possibilité de réduire leur impact environnemental, ils peuvent en assumer la responsabilité ainsi qu’une partie du coût. Le secteur est en pleine mutation et déploie d’importants efforts pour être davantage écoresponsable. Miser sur les méthodes de livraison durable est un pas supplémentaire vers cet objectif. »

