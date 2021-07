NOMINATION TACTIS : Cédric Bellan, expert systèmes d’information et transformation numérique

A 52 ans, de formation commerciale (ESCP Europe) et technique (diplôme d’études supérieures en management de l’information à l’UTC – Compiègne), Cédric Bellan a presque toujours mené sa carrière au sein de collectivités locales ou d’institutions, en charge de l’aménagement numérique dans ses aspects non seulement « infrastructure » mais aussi « usages et systèmes informatiques ».

D’abord au sein de la chambre de commerce et d’industrie de Paris (1995-1999) comme adjoint au responsable informatique, puis à la Communauté d’agglomération du Grand Angoulême (1999-2002) en tant que directeur des systèmes d’information.

Après un passage dans le secteur privé (2003-2005) – chez Horanet et dans la Scop Sigec où il est en charge de la direction régionale Rhône-Alpes, il réintègre la sphère publique. Dans la région de Grenoble, de 2005 à 2013 en tant que Directeur Général des Services (DGS) de Sirocco – la délégation de service public qui gérait l’établissement et l’exploitation d’un réseau câblé pour l’agglomération – et du Syndicat Intercommunal Informatique SITPI, en charge de la mutualisation informatique de plusieurs communes de l’agglomération.

En 2013, il devient Directeur des Systèmes d’information mutualisé de la Communauté d’agglomération des Portes de l’Isère (villes de Bourgoin-Jallieu et La Verpillière), avant d’intégrer en 2015, le syndicat Val de Loire Numérique en tant que DGS, pour notamment déployer la fibre optique sur deux départements (Loir-et-Cher et Indre-et-Loire).

Au 1er juillet 2021, il rejoint Tactis, cabinet de conseil et d’ingénierie leader français en aménagement numérique, en tant qu’expert des systèmes d’information et de la transformation numérique.

Fort de son expertise technique et de sa parfaite connaissance des institutions publiques et des collectivités locales, il aura en charge de mettre en place une ambitieuse politique de territoires intelligents afin d’accompagner le changement de ces organisations, principalement sous l’angle des usages et des services, en intégrant les enjeux qui y sont liés (cybersécurité, évolution des systèmes d’information, des schémas directeurs, mutualisation des ressources, etc.).

« Tactis, avec qui j’ai noué des relations depuis 20 ans et qui est en plein développement, m’offre la possibilité de réaliser un nouveau challenge, plus global. Il s’agit d’aider les collectivités locales à passer d’une vision stratégique, concernant leur transformation numérique, à un niveau plus opérationnel, à un moment où cette mutation devient un véritable enjeu » se réjouit Cédric Bellan.

A propos de Tactis :

Tactis est le cabinet de conseil français leader en matière d’aménagement numérique, d’ingénierie et de montage de projets d’innovation territoriale. Depuis 1995, Tactis accompagne les acteurs publics et privés pour en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage ou expert métier dans les domaines des infrastructures de télécommunication (fibre, 4G, 5G, satellite) et du développement de smart territoires (data center, plateformes de service, objets connectés, gestion de la donnée, cybersécurité, mobilité, smartgrid, e-inclusion, participation citoyenne). Pour cela, il intervient de la phase amont (conseil et conception) jusqu’à l’ingénierie, la recherche de financements et au pilotage de la mise en œuvre (construction, exploitation technique, commercialisation). Depuis sa création, Tactis a déjà suivi des projets publics/privés représentant 5 Mds€ d’investissement.