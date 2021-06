GSE construit le nouveau centre européen de distribution de pièces détachées pour le groupe japonais KUBOTA

Un ensemble de 20 134 m² au design soigné

Ce nouvel ensemble immobilier aux lignes soignées, dessiné par le cabinet ARHITECTE BAUDOIN SAS, a été conçu sur mesure pour les besoins spécifiques du client. Ce bâtiment sera composé de 3 cellules de 6 500 m² environ chacune ainsi que de 1 000 m² dédiés à des espaces de bureaux et locaux sociaux.

Soucieux de créer un site à l’image de l’entreprise japonaise, une attention particulière au design architectural et au confort des salariés a été apportée lors de la conception de ce nouvel ensemble.

Ainsi, la partie bureaux a été dessinée, autour d’un patio central végétalisé. Très attaché aux valeurs environnementales et sociétales, KUBOTA EUROPE prévoit sur ce site, la récupération des eaux de pluie, la couverture totale en panneaux photovoltaïques de la toiture, la mise en place d’un parcours de santé, nombreux d’espaces arborés et d’un potager… C’est l’ensemble de l’environnement du bâtiment (sur un foncier de 145 000 m²) qui bénéficie d’une signature soignée permettant à la structure de s’intégrer harmonieusement dans le paysage environnant.

« C’est une grande fierté pour nous que d’accompagner une entreprise de l’envergure de KUBOTA dans son projet d’implantation européenne. La compétence et l’expertise de nos équipes ainsi que notre implantation partout sur le territoire hexagonal et aussi en Europe, nous a permis de fait preuve d’agilité, de réactivité, d’apporter des conseils et des optimisations de qualité pour accompagner le client.

Il est à noter que nous nous sommes reconnus en KUBOTA au travers de nos valeurs communes et de l’état d’esprit qui nous anime pour réussir le projet. Nous attachons une très grande attention à la satisfaction de nos clients, éléments indispensables à la réussite de nos projets. Nous sommes très heureux que GSE contribue au développement de l’entreprise KUBOTA EUROPE » explique Cédrick LUPINE (Directeur du Développement) et Julien GUIOT (Directeur de Projets) chez GSE.

Les travaux ont débuté en mars dernier, pour une livraison prévue en décembre 2021.

Un emplacement stratégique

« L’emplacement de ce centre européen de pièces de rechange n’a pas été choisi au hasard, la Moselle Nord et plus précisément Thionville se situe au cœur de nos marchés, nous avons la possibilité au départ de ce nouvel entrepôt la possibilité de livrer nos clients au plus vite et dans les meilleures conditions tout en limitant notre impact carbone.

Nous avons aussi trouvé dans cette région une main d’œuvre qualifiée, qui nous permettra de pouvoir offrir le meilleur de Kubota à nos partenaires avec cette implantation.

Enfin ce projet hautement stratégique fait partie d’une nouvelle organisation mondiale en termes de service et d’accompagnement pour nos clients » précisent Franck CLAUDON, Directeur Projet KUBOTA et Takafumi FUJITA (Directeur Planification et Contrôle

La pose du premier poteau de charpente

Tout un symbole pour Franck CLAUDON et Takafumi FUJITA que de marquer les esprits avec la pose du premier poteau de charpente. C’est le 10 mai que l’évènement a eu lieu, rassemblant des collaborateurs de Franck CLAUDON et de Takafumi FUJITA, le représentant de la société COLLIERS (AMO) et celui de la société TRANSALLIANCE.

« Ce projet nous le voulions à dimension humaine et nous avons trouvé cette valeur chez GSE, un réel partenariat s’est installé entre nos deux sociétés, et à la vue de la situation actuelle tant en terme sanitaire mais également en termes de disponibilités de matériaux et d’évolution des prix, l’esprit gagnant-gagnant est au cœur de ce fabuleux projet » ajoutent Franck CLAUDON et Takafumi FUJITA.