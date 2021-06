Ivanti Neurons for ITSM s’intègre désormais à Citrix® Workspace™ pour fournir une expérience collaborateur personnalisée dans l’Everywhere Workplace

Les clients d’Ivanti peuvent désormais réduire le volume de tickets du centre de support et bénéficier d’une plus grande précision pour améliorer la productivité de leurs collaborateurs

Ivanti, éditeur d’une plateforme d’automatisation permettant de découvrir, gérer, sécuriser et servir les biens IT du Cloud à la périphérie, annonce aujourd’hui sa collaboration avec Citrix pour renforcer les capacités des analystes du centre de support et des utilisateurs finaux dans l’Everywhere Workplace grâce à des bots d’automatisation qui détectent et résolvent pro-activement les problèmes. Ivanti Neurons for ITSM s’intègre désormais à Citrix Workspace, ce qui permet une réduction du nombre de tickets d’assistance, une amélioration du délai moyen de résolution des problèmes et une personnalisation optimale de l’expérience de l’utilisateur final.

Aujourd’hui, les employés utilisent une myriade d’appareils pour accéder aux applications et aux données de l’entreprise sur différents réseaux afin de rester productifs dans l’Everywhere Workplace. Et ces collaborateurs veulent une résolution immédiate et personnalisée des problèmes IT qui brident leur productivité, quels que soient l’endroit où ils travaillent ou les réseaux qu’ils utilisent. Les entreprises, tout secteur d’activité confondu, doivent donc automatiser leurs services d’assistance et leurs opérations informatiques à l’aide de flux de travail (workflows) simples.

« Je suis ravie de collaborer avec Citrix pour aider plus d’entreprises à transformer leurs opérations de service », déclare Nayaki Nayyar, President, Service Management Solutions, et Chief Product Officer chez Ivanti. « En étendant le champ d’action de la plateforme Ivanti Neurons aux utilisateurs Citrix, nous pouvons aider les entreprises à augmenter leur chiffre d’affaires en améliorant la précision, la vitesse et l’efficacité des services qu’elles fournissent. Nous donnons aussi les moyens aux collaborateurs d’assurer des performances optimales, en offrant une résolution plus rapide et plus personnalisée des problèmes IT. »

« Nous nous engageons à fournir à nos clients des solutions innovantes qui simplifient les opérations et préparent le travail du futur », commente John Panagulias, Director, Developer and Partner Programs chez Citrix. « En combinant Ivanti Neurons et Citrix Workspace, les entreprises peuvent résoudre de façon transparente les problèmes IT et optimiser l’expérience des utilisateurs finaux. Elles permettent ainsi à leurs collaborateurs de travailler de façon optimale partout, tout le temps et sur tous les appareils. »

Les utilisateurs du centre de support et du département Opérations IT peuvent désormais exploiter la puissance d’Ivanti Neurons for ITSM avec des expériences collaborateur personnalisées via les micro-apps Citrix Workspace pour les workflows importants, telles que la création et la gestion des demandes de service et des incidents… le tout sans quitter la console Citrix Workspace. Le concepteur de micro-apps à faible code et une boîte à outils complète pour les développeurs permettent une personnalisation rapide et facile.

Pour en savoir plus, consultez la page produit Ivanti Neurons et les micro-applis compatibles Citrix associées.

Ivanti rend possible l’Everywhere Workplace. Dans l’Everywhere Workplace, les collaborateurs utilisent une multitude d’appareils pour accéder aux données et aux applications IT sur différents réseaux, afin de rester productifs en travaillant de partout. La plateforme d’automatisation Ivanti Neurons réunit les solutions Ivanti de gestion unifiée du poste client (UEM), de sécurité Zero Trust et de gestion des services d’entreprise (ESM), leaders du marché, offrant ainsi une plateforme IT unifiée permettant l’autoréparation et l’autosécurisation des périphériques et le self-service des utilisateurs. Plus de 40 000 clients, dont 78 des entreprises Fortune 100, ont choisi Ivanti pour découvrir, gérer, sécuriser et servir leurs biens IT, du Cloud à l’Edge, et offrir une expérience utilisateur final d’excellence aux collaborateurs, quels que soient la façon et le lieu où ils travaillent. Pour en savoir plus, visitez le site www.ivanti.fr