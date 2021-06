LES GAMMES JOY ET CONCA RÉCOMPENSÉES PAR DEUX PRIX INTERNATIONAUX DE DESIGN PRESTIGIEUX

Les mitigeurs Joy et le lavabo Conca, deux gammes d’Atelier Collections d’Ideal Standard, ont été récompensés par les iF DESIGN AWARDS et les Red Dot Design Awards, deux prix prestigieux de renommée internationale.

Les produits Atelier Collections sont le résultat du partenariat exclusif d’Ideal Standard avec le célèbre studio de design italien Palomba Serafini Associati et représentent l’engagement de la marque à façonner l’avenir de la vie moderne à travers le design. Co-fondateur de PS+A, Roberto Palomba, qui a été reconduit dans ses fonctions de Chief Design Officer d’Ideal Standard, s’est inspiré du riche héritage du fabricant pour développer les collections, notamment la robinetterie Joy et le lavabo en céramique Conca, visant à réunir innovation et beauté pour un résultat intemporel.

Esthétiquement, Joy s’inspire de greffes botaniques, avec une conception en fonte unique assurant une pièce à la silhouette élancée et moderne, facile à nettoyer et disponible en quatre finitions saisissantes : chrome, gris orage, or brossé et gris magnétique.

La simplicité pure de Joy le rend extrêmement polyvalent, complétant à la fois les céramiques carrées et rondes et s’adaptant à une variété de styles de salle de bain. Joy participe également à la réduction de la consommation d’eau à 5 L/min, tandis que la cartouche à disque en céramique FirmaFlow d’Ideal Standard offre les réglages de température les plus fins pour une expérience utilisateur plus confortable.

La gamme de produits céramiques Conca fait partie de la collection plus large Conca, qui comprend également de la robinetterie, des meubles et une baignoire.

Les courbes organiques et les détails sensuels sont au cœur de Conca, avec des technologies de pointe permettant non seulement de nouveaux niveaux de pureté dans la conception grâce aux lignes fines du lavabo, mais aussi une utilisation optimisée et respectueuse des matières premières.

Bien qu’il soit conçu pour la vie contemporaine, Conca est également enraciné dans la riche histoire du design d’Ideal Standard, s’inspirant de la collection classique de la marque du même nom, conçue par Paolo Tilche en 1972.

Ce sont les approches de conception uniques et innovantes de ces deux produits qui ont séduit et convaincu les jury indépendants du iF DESIGN AWARD et du Red Dot Award.

Roberto Palomba, co-fondateur de PS+A et directeur de la conception chez Ideal Standard, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir remporté ces deux prix très importants, qui reconnaissent le travail acharné et le dévouement qui ont permis de consolider la position d’Ideal Standard en tant que chef de file du design. Ces prix nous encouragent à continuer dans cette voie ».

Pour plus d’informations sur Joy et Conca, visitez : https://www.idealstandard.fr/produits/collections/conca et https://www.idealstandard.fr/produits/collections/joy

Pour plus d’informations sur les gammes Atelier Collections, visitez : https://www.idealstandard.fr/produits/atelier