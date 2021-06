Nouvel Opel Grandland : personnalité affirmée, instrumentation numérique et haute technologie

Opel dévoile aujourd’hui les photos du nouveau Grandland, qui se distingue par la sportivité de sa ligne, ses commandes ergonomiques et ses équipements innovants. Avec l’instrumentation Pure Panel tout numérique, le nouveau modèle offre au conducteur une expérience de conduite intuitive. Le SUV d’Opel gagne également des équipements et des aides à la conduite que l’on ne trouvait jusqu’à présent que dans des véhicules de catégorie supérieure. Il s’agit notamment de l’éclairage adaptatif IntelliLux LED® Pixel Light recevant au total 168 LED. Cet équipement, repris de l’Opel, l’Insignia, fait ses débuts dans le grand SUV de la marque allemande. Il en va de même pour le Night Vision, dont c’est la première apparition chez Opel. Le système détecte les piétons et les animaux dans l’obscurité à une distance allant jusqu’à 100 mètres, et avertit le conducteur. L’Aide à la conduite sur autoroute semi-adaptative maintient le Grandland au milieu de sa voie et se charge de conserver la distance avec le véhicule qui le précède. Conçu et produit en Allemagne, le nouveau Grandland arbore également l’Opel Vizor, la nouvelle face avant caractéristique de la marque.

Opel poursuit sa stratégie d’électrification avec le nouveau Grandland. Ainsi il est proposé en versions hybrides rechargeables, puissantes et sobres. Le nouveau Grandland hybride rechargeable est disponible soit en traction avant, soit en transmission intégrale électrique.

« Le Grandland va conquérir de nouveaux clients, grâce à des équipements qui le distinguent et un habitacle high-tech, » assure Michael Lohscheller, CEO d’Opel. « Et bien sûr, il est également proposé dans une puissante déclinaison hybride. Avec le nouveau Grandland, nous maintenons notre cap : un design sobre et affirmé, des consommations mesurées et, bien sûr, l’électrification. Le nouveau Grandland rejoint le fleuron de gamme, l’Insignia, en matière de technologie. »

Atouts équipements : Opel Vizor, éclairage IntelliLux LED® Pixel Light

Le haut de gamme des SUV d’Opel se signale depuis son apparition en 2017 par le dynamisme de son allure. Désormais, le Grandland arbore l’incontournable face avant de la marque, l’Opel Vizor. Très spécifique tout en restant simple, le Vizor donne encore plus de personnalité à la partie avant. Il regroupe dans un seul élément visuel la calandre, l’emblème Opel Blitz et des technologies telles que l’éclairage IntelliLux LED® Pixel, leader de la catégorie.

Le grand SUV d’Opel peut maintenant s’équiper de l’éclairage adaptatif IntelliLux LED® Pixel Light. Les 168 éléments à LED – 84 par phare, comme sur l’Opel Insignia – permettent d’adapter le faisceau lumineux en fonction de la situation de conduite et de l’environnement, sans éblouir les autres usagers. Dans chacun des projecteurs au profil bas, les LED sont disposées sur trois rangées, composant un ensemble matriciel où les fonctions s’enchaînent de manière transparente :

Pour la courte portée, une longue rangée de pixels adapte en permanence la distribution de la lumière à chaque courbe

Entre chiens et loups, une rangée de pixels très spécifiques va permettre de profiter d’une portée optimale en s’adaptant dynamiquement

La fonction matricielle dans les rangées du milieu et du haut permet de découper précisément dans le faisceau en quelques millisecondes les voitures venant en sens inverse. Les autres zones restent fortement éclairées par les feux de route.

Les feux de jour à LED intégrés dans chaque phare affichent la signature caractéristique d’Opel. Cette génération de phares innovants fait du nouveau Grandland le leader incontesté de son segment de marché.

Autre équipement du nouveau Grandland qui accroît encore la sécurité de tous les usagers de la route, en particulier lors de la conduite de nuit sur des routes de campagne sombres : le Night Vision. Jusqu’à 100 mètres, la caméra infrarouge du système détecte les personnes et les animaux présents devant le Grandland dans le sens de la marche, en fonction de leur différence de température par rapport à l’environnement. La vision nocturne avertit le conducteur et indique la position par exemple d’un piéton dans l’écran 12 pouces du combiné.

Claire, intuitive, futuriste : la nouvelle planche de bord Opel Pure Panel

La présentation du cockpit est futuriste et épurée. Deux larges écrans réunis en une seule unité forment l’Opel Pure Panel. Cette planche de bord tout numérique, orientée vers le conducteur, est intuitive à utiliser et rend superflue une multitude de boutons. Elle s’appuie sur les dernières technologies numériques et délivre les informations les plus importantes. Les deux écrans accueillent les occupants et créent une ambiance agréable. L’écran tactile central pouvant atteindre 10 pouces fait face au conducteur, qui peut ainsi se concentrer sur la conduite sans avoir à quitter la route des yeux.

Aide à la conduite sur autoroute : régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go

L’aide à la conduite sur autoroute Highway Integration Assist est également un nouvel équipement, qui n’est disponible qu’avec la transmission automatique. A l’aide de la caméra et des capteurs radar, le système combine divers assistants pour rendre la conduite encore plus détendue. Le régulateur de vitesse adaptatif maintient la distance avec le véhicule qui précède en fonction de la vitesse programmée et, en combinaison avec le positionnement actif sur la voie, maintient le Grandland au centre de sa voie de circulation. La vitesse de l’Opel augmente ou diminue pour suivre le véhicule qui précède – sans dépasser la vitesse programmée. Le système peut freiner la voiture jusqu’à l’arrêt complet si nécessaire. Grâce au système Stop & Go, le Grandland équipé de l’aide à la conduite sur autoroute repart automatiquement après un arrêt jusqu’à retrouver sa vitesse de consigne.

Le nouvel Opel Grandland dispose en outre de nombreuses autres aides à la conduite. La caméra panoramique à 360 degrés facilite les manœuvres du conducteur grâce à une caméra avant et une caméra arrière. Les zones situées devant et derrière la voiture ainsi qu’une vue en plongée sont affichées sur l’écran multimedia. L’assistant de stationnement automatique repère les places de stationnement longitudinales et transversales et dirige automatiquement le Grandland vers ces places. Le système d’alerte de présence dans l’angle mort prévient les collisions potentielles lors des virages ou des changements de file. En cas de danger, un symbole de véhicule s’allume dans le rétroviseur extérieur correspondant. L’équipement de série de chaque version du Grandland comprend l’alerte anticollision avant avec freinage automatique d’urgence, la détection des piétons, l’alerte de franchissement de ligne, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le détecteur de somnolence et le régulateur de vitesse.

Un confort de haut niveau : sièges ergonomiques et multimédia haut de gamme

Si le nouvel Opel Grandland répond aux normes les plus élevées en matière d’aides à la conduite, il excelle aussi en matière de confort. Les sièges ergonomiques actifs pour le conducteur et les passagers avant, certifiés par l’Aktion Gesunder Rücken e.V (association pour la santé du dos), favorisent une bonne posture derrière le volant. Ces sièges primés sont uniques dans la catégorie du Grandland et offrent une large gamme de réglages, de l’inclinaison électrique du siège au soutien lombaire électropneumatique. Dans leur déclinaison en cuir, ils sont chauffants et même ventilés. Le confort est encore accru par le système Clé Opel Mains libres qui peut être ouvert et fermé d’un simple balayage du pied sous le bouclier arrière.

La connectivité et le divertissement sont assurés par des systèmes multimedia compatibles Apple CarPlay et Android Auto. En combinaison avec les services d’OpelConnect, le système haut de gamme Multimedia Navi Pro rend les voyages particulièrement relaxants grâce aux informations sur le trafic en temps réel, aux mises à jour cartographiques en ligne et à la navigation prédictive. La recharge par induction dans la console centrale permet de recharger car sans câble les smartphones compatibles.

Encore plus affirmé : codes typiques Opel Compass et hybrides rechargeables

La sophistication technique, le confort du nouveau Grandland ne sont pas ses seuls atouts : il profite aussi de motorisations efficientes et d’un design fort et pur. Dans la continuité de la stratégie d’électrification d’Opel, les versions hybrides rechargeables offrent des accélérations dignes d’une voiture de sport, mais aussi une conduite sans émissions, grâce à leurs unités électriques ou à leur moteur avec freinage par récupération. Grâce à la flexibilité de la plate-forme multi-énergie, les clients du Grandland peuvent choisir leur système de propulsion préféré : moteurs diesel et essence sobres, ou encore hybrides rechargeables.

Le design repose sur la sobriété des lignes caractéristiques de la marque. L’Opel Vizor signe l’avant, et l’on retrouve l’idée de boussole, l’Opel Compass, qui guide les traits de la partie arrière. Le nom Grandland et le logo de la marque Blitz sont implantés au milieu du hayon. Les boucliers et les moulures de bas de caisse sont désormais peints dans la couleur de la carrosserie. Quant aux plaques de protection du soubassement, elles sont traitées en noir brillant et argent. Le nouveau Grandland est également disponible en version bicolore, avec le pavillon caractéristique.

Opel annoncera les prix et ouvrira les carnets de commande de son nouveau grand SUV dans quelques semaines. Les livraisons du nouveau Grandland – « made in Germany », construit dans l’usine d’Eisenach – commenceront à l’automne.