BMW rafraîchit les BMW X3 et BMW X4 avec un nouveau design, un équipement de série enrichi et une structure de gamme optimisée.

La partie avant et la poupe redessinées renforcent le design robuste et l’allure sportive de la BMW X3. Le Sport Activity Coupé (SAC) BMW X4 adopte l’avant de la BMW X3 tandis que l’arrière particulièrement dynamique fait toute sa personnalité.

La nouvelle structure de gamme met davantage l’accent sur la sportivité, l’esprit « X », ainsi que sur la lisibilité de l’offre grâce à une simplification délibérée. La finition M Sport et les variantes M sont disponibles comme alternative à l’équipement standard enrichi de nombreux éléments typés « X » de haute qualité.

Le lancement sur le marché aura lieu à la fin de l’été 2021, après l’entrée en production sur le site de Spartanburg (États-Unis) en août 2021 et sur le site de Rosslyn (Afrique du Sud) en septembre 2021. Les nouvelles BMW X3 et BMW X4 seront présentées en première mondiale au salon de l’automobile de Chengdu en Chine (du 27 août au 5 septembre), tandis que la première européenne aura lieu au salon IAA de Munich (du 7 au 12 septembre).

La calandre BMW est légèrement plus imposante, notamment dans sa partie supérieure, et se compose désormais d’un cadre d’une seule pièce. La partie centrale noire, intégrant discrètement l’éventuelle iCam, assure la séparation visuelle des naseaux de calandre.

Les projecteurs plus fins d’une dizaine de millimètres adoptent de série de la technologie LED. En plus des projecteurs adaptatifs LED (de série sur la BMW X4), l’éclairage Laser d’une portée de 650 mètres est désormais également disponible en option.

Pare-chocs avant de conception nouvelle avec prises d’air verticales, surfaces tendues largement dimensionnées et dans la teinte de la carrosserie, protection du bas de caisse.

Nouveaux feux arrière entièrement à LED avec contour noir, graphisme lumineux plus fin, modelé tridimensionnel et clignotants horizontaux intégrés en filigrane dans la BMW X3 ; protection du bas de caisse arrière redessinée aux finitions soignées et sorties d’échappement plus grandes et affleurantes.

Pare-chocs arrière caractéristique intégrant les sorties d’échappement sur la BMW X4 et, sur la finition M Sport avec un large insert et des rideaux d’air latéraux traités en noir brillant.

Au total, 10 teintes pour la BMW X3, dont le nouveau Skyscraper Grey métallisé (à partir des productions de décembre), le M Brooklyn Grey métallisé (uniquement pour la finition M Sport), ainsi que les teintes BMW Individual Aventurine Red (à partir des productions de décembre) et Tanzanite Blue ; la nouvelle teinte métallisée Piemont Red est également disponible en exclusivité pour la BMW X4 ; pour la première fois, de nombreuses teintes BMW Individual sont disponibles pour les deux modèles, y compris des teintes mates comme le Frozen Deep Grey métallisé.

Réduction de 30 % de la complexité des lignes d’équipement et des options afin de permettre une configuration plus simple, claire et rapide.

Écran de commande central avec fonction tactile de 10,25 pouces de série ; une version de 12,3 pouces de l’écran tactile est disponible en option.

Nouvelle console centrale reprise en partie de la nouvelle BMW Série 4 avec îlot de commande pour le BMW Controller, le levier de vitesses, le bouton de démarrage du moteur, le frein de stationnement électrique, le contrôle de la descente en pente et diverses fonctions d’expérience de conduite.

L’équipement de série comprend désormais les sièges Advanced garnis de Sensatec de nouvelle génération ainsi qu’une climatisation automatique à commande tri-zone.

En plus des 4 moteurs Diesel, les 2 moteurs à essence sont désormais dotés du système d’hybridation légère, avec un alterno-démarreur de 48 volts et une suralimentation électrique de 11 ch (8 kW) permet d’améliorer encore les performances de conduite tout en réduisant la consommation de carburant et en augmentant le confort de conduite. La BMW X3 xDrive30e est, quant à elle, équipée d’une propulsion hybride rechargeable. La gamme de puissance s’échelonne de 184 ch à 360 ch.

Système de transmission intégrale BMW xDrive et boîte de vitesses à 8 rapports de série (sauf BMW X3 sDrive18d). Les BMW X3 M40i, BMW X3 M40d et tous les modèles BMW X4 sont équipés de série de la boîte Sport à 8 rapports avec palettes de changement de vitesse et « launch control ».

Gamme réorganisée et considérablement élargie de systèmes modernes d’aide à la conduite : pour la première fois, Drive Assist Pro* et BMW Drive Recorder sont disponibles en option pour la BMW X3 et la BMW X4, tandis que l’aide au stationnement de série comprend désormais l’assistant de marche arrière Auto-Reverse.

BMW Live Cockpit Navigation Plus avec écran de contrôle de 10,25 pouces de série, BMW Live Cockpit Navigation Pro avec affichage entièrement numérique comprenant le combiné d’instruments de 12,3 pouces et l’écran de contrôle ainsi que l’affichage tête haute HUD en option.

La navigation basée sur le cloud (BMW Maps) offre des performances nettement améliorées, un haut degré de précision et une saisie simplifiée des destinations, ainsi qu’un calcul d’itinéraire extrêmement rapide et dynamique.

Connectivité smartphone via Apple CarPlay et Android Auto™ ainsi qu’une intégration approfondie d’Amazon Alexa ; l’application My BMW fournit des informations sur l’état du véhicule et, selon les options installées, permet également d’accéder à distance à des fonctions telles que la localisation du véhicule, le verrouillage et le déverrouillage des portes et l’enregistrement des environs du véhicule (Remote 3D View).

L’Assistant Personnel Intelligent BMW a des capacités supplémentaires : il peut désormais être utilisé pour régler la climatisation, ouvrir et fermer les fenêtres et changer les modes de conduite, par exemple.

Grâce au système d’exploitation BMW OS 7.0 et à la mise à niveau logicielle à distance, les BMW X3 et BMW X4 sont maintenues à jour à tout moment avec le dernier logiciel ; il est également possible d’effectuer des mises à niveau « over-the-air », ce qui inclut de nouveaux services ainsi que des fonctions améliorées voire supplémentaires du véhicule.