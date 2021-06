PS Team, spécialiste des solutions à destination des professionnels de l’automobile, se lance sur le marché français

PS Team permet à ses clients d‘optimiser les procédures administratives et logistiques. Arrivée en France depuis janvier 2021, l‘entreprise allemande veut offrir des solutions personnalisées qui reposent sur un savoir-faire et une rigueur déjà prouvés en Allemagne.

«Forts de notre expertise, de nos 35 ans d‘expérience sur le marché allemand et de notre présence dans d‘autres pays européens comme la Pologne par exemple, nous nous lançons aujourd‘hui sur le marché français. Nous souhaitons mettre à profit nos capacités et notre savoir-faire pour nos clients à l‘échelle internationale,» affirme Marco Reichwein, Directeur général de PS Team.

PS Team accompagne les professionnels de l’automobile (loueurs courte et longue durée, constructeurs, instituts financiers, concessionnaires, brokers, etc.) sur l’ensemble de la gestion des processus administratifs. L’entreprise propose plusieurs solutions qui répondent aux problématiques de gestion documentaire, gestion du cycle de vie, coordination des transports, et gestion des stocks de véhicules.

Une gestion documentaire millimétrée

La solution PS Trust est née du besoin des différents acteurs du monde automobile (loueurs, constructeurs et concessionnaires) de gérer les flux documentaires et notamment les cartes grises, certificats de conformité, factures, clés de manière sécurisée et structurée. Afin de faire réaliser des gains de temps et de coûts à leurs clients sur des tâches « non-essentielles »,les différents acteurs PS Team ont mis au point un processus millimétré, que ce soit au niveau informatique, humain et processuel tout en assurant la sécurité de l’archivage et des mouvements de ces documents.

Cette activité représente aujourd’hui un volume de 3,5 millions de cartes grises et 130.000 doubles de clés, auxquels s’ajoutent les certificats de conformité, factures et autres documents liés au véhicule. Plus de 20.000 mouvements de documents sont réalisés quotidiennement.

La sécurité est un élément crucial dans le processus. Physiquement, les documents sont placés dans des coffres-forts dans des pièces elles-mêmes hautement sécurisées contre toute

intempérie et tentative d’effraction. Numériquement, la plateforme d’accès est sécurisée, codifiée et protégée par deux pare-feux, et certifiée ISO 27001.

Une gestion des transports de véhicules optimisée

Grâce à la plateforme PS SpeedLog, la prise en charge et la gestion du transport des véhicules sont assurées et leurs coûts optimisés. Particulièrement adaptée aux loueurs courte et longue durée devant gérer différents types de transports tous les jours, elle leur permet de saisir les différents ordres de transports, de sélectionner le fournisseur et de suivre le déplacement des véhicules à chaque étape. Chaque année plus de 430.000 transports sont gérés grâce à cette plateforme.

L’outil de gestion PS Logic est une plateforme de communication pour les loueurs et les concessionnaires qui leur permet de gérer l’ensemble du cycle de vie du véhicule, depuis la commande d’une nouvelle voiture jusqu’à son retour à la fin d’une période de leasing. Les tâches telles que la commande du véhicule, l’immatriculation, la gestion documentaire, la livraison du véhicule à l’utilisateur et le retour du véhicule en préparation de la phase de remarketing sont intégrées et coordonnées dans le système. L’outil intègre également la solution PS Ticket, pour la gestion des amendes. En moyenne, 65.000 contraventions par an sont gérées par PS Team pour le compte de ses clients.

Des audits de stocks en mode physiques et digitaux

PS Team propose trois solutions en termes d’audits de stock : FloorCheck, SelfCheck et LiveStream.

PS FloorCheck est la banque de données ainsi que la plateforme qui permet la gestion et l’exécution des ordres d’audits de stocks, depuis la prise de rendez-vous des audits, physiques ou digitaux, jusqu’à l’analyse des résultats.

PS SelfCheck est une application mobile pour exécuter les audits en mode digital par un auditeur sur place ou en mode « self-audit » via un smartphone.

Enfin, PS LiveStream est un système d’audits où le back-office exécute l’audit à distance. Le tableau de bord de PS LiveStream permet de gérer tous les audits, de recenser tous les protocoles d’audits et d’archiver les vidéos et photos des objets et des documents audités. Le processus est entièrement géolocalisé et horodaté.

«L‘ensemble de nos solutions et services sont éprouvés et proposent une efficacité maximale pour l‘optimisation des processus. C‘est cette solidité que nous apportons aujourd‘hui en France, associée à une approche sur-mesure afin d‘intégrer les spécificités de l‘hexagone et les problématiques des professionnels français », assure Stéphane Contet, Directeur Commercial PS Team France.

L’entreprise, tout juste implantée en France, compte déjà plusieurs acteurs français parmi ses clients.