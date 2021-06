Foxit présente Foxit Sign, un nouveau service de signature électronique simple d’utilisation et reconnu juridiquement, intégré à sa suite complète de solutions PDF

Foxit annonce également un changement de son image

de marque, ainsi que de nouvelles versions de ses logiciels PDF Editor et PDF

Reader.

Foxit Software, l’un des principaux fournisseurs de produits et services PDF innovants qui aident les salariés à accroître leur productivité en améliorant l’utilisation des documents, présente Foxit Sign, un nouveau service de signature électronique. Il offre un flux de travail complet, juridiquement valide et sécurisé. Foxit Sign facilite la création et la signature de contrats, de devis, de formulaires numériques et aide à simplifier les transactions, dans un monde numérique.

L’éditeur présente également sa nouvelle image de marque (entreprise et produits) : le nom de la société devient Foxit (précédemment Foxit Software) et son produit phare Foxit PhantomPDF devient Foxit PDF Editor. Enfin, Foxit lance de nouvelles versions de ses solutions PDF Editor et PDF Reader, avec des interfaces utilisateur simplifiées et plus intuitives, comprenant également la prise en charge de PDF 3D, des options supplémentaires de recherche et correction, ainsi que d’autres fonctionnalités.

« Foxit simplifie et accélère la façon dont les documents numériques et les transactions numériques se gèrent » déclare Phil Lee, Chief Revenue Officer de Foxit. « Foxit Sign est un grand pas en avant pour Foxit et nos clients ».

Foxit Sign, un service de signature électronique de référence

Juridiquement recevable, Foxit Sign permet de préparer et de rassembler des documents importants signés. Parmi ses fonctionnalités :

Gestion complète de la signature électronique – Il suffit de télécharger votre document, de créer votre template, d’ajouter des destinataires et d’envoyer. Foxit Sign automatise le flux de travail, envoie des notifications, collecte les signatures de tous les destinataires et vous permet de suivre la progression de votre processus de signature.

Il suffit de télécharger votre document, de créer votre template, d’ajouter des destinataires et d’envoyer. Foxit Sign automatise le flux de travail, envoie des notifications, collecte les signatures de tous les destinataires et vous permet de suivre la progression de votre processus de signature. Création de documents uniques ou réutilisables – Créer des documents uniques et/ou des modèles de documents réutilisables qui peuvent être remplis et signés par un ensemble différent de destinataires à chaque fois.

– Créer des documents uniques et/ou des modèles de documents réutilisables qui peuvent être remplis et signés par un ensemble différent de destinataires à chaque fois. Facilité d’utilisation – Que ce soit à partir du Web ou d’un téléphone portable, la constitution d’accords et leur envoi pour signature électronique est rapide et facile. Foxit Sign réduit de 30 à 50 % le nombre de « clics » nécessaires à l’envoi d’un document à signer.

– Que ce soit à partir du Web ou d’un téléphone portable, la constitution d’accords et leur envoi pour signature électronique est rapide et facile. Foxit Sign réduit de 30 à 50 % le nombre de « clics » nécessaires à l’envoi d’un document à signer. Sécurisé – La sécurité est la priorité absolue lors de l’envoi et de la réception de contrats. Foxit Sign prend en charge le cryptage 256 bits, les pistes d’audit, la certification, le contrôle de la visibilité et l’authentification par e-mail pour vous garantir une sécurité permanente.

– La sécurité est la priorité absolue lors de l’envoi et de la réception de contrats. Foxit Sign prend en charge le cryptage 256 bits, les pistes d’audit, la certification, le contrôle de la visibilité et l’authentification par e-mail pour vous garantir une sécurité permanente. Conformité juridique – Foxit Sign répond aux réglementations relatives aux signatures électroniques et aux documents électroniques telles que UETA et ESIGN.

– Foxit Sign répond aux réglementations relatives aux signatures électroniques et aux documents électroniques telles que UETA et ESIGN. Collaboration – Quel que soit l’emplacement des membres de votre équipe, au bureau, à la maison ou à l’autre bout du monde, toute l’équipe peut collaborer sur n’importe quel document.

Une marque simplifiée

Foxit a consolidé et simplifié la dénomination de ses produits et les a unifiés sous la marque Foxit. Par exemple, Foxit PhantomPDF pour Mac et Foxit PhantomPDF Standard (Windows) sont maintenant tous deux simplement Foxit PDF Editor, reflétant la capacité de Foxit à offrir la même expérience PDF, facile à utiliser et performant, sur toutes les principales plateformes informatiques, y compris Windows, Mac, mobile et le cloud.

« Avec Foxit, vous pouvez créer des PDF n’importe où et sur n’importe quelle plateforme. Vous pouvez mener vos affaires numériquement de la manière qui vous convient. Nous voulions transmettre cette simplicité et cette expérience universelle dans notre nouvelle image de marque », affirme Frank Kettenstock, Directeur du Marketing de Foxit.

De nouvelles versions de Foxit PDF Editor and Reader

Foxit a également introduit les nouvelles versions V11 de Foxit PDF Editor et Foxit PDF Reader. Foxit est utilisé par plus de 650 millions d’utilisateurs et a vendu plus de 100 000 clients, aussi bien à des PME que des multinationales, situés dans plus de 200 pays à travers le monde. Les nouvelles versions offrent un large éventail de nouvelles fonctions et capacités, allant d’une interface utilisateur améliorée et simplifiée à la prise en charge du PDF 3D.

Les nouvelles fonctionnalités de Foxit PDF Editor V11 incluent :

Une interface utilisateur améliorée , offrant une expérience plus simple, plus claire et plus intuitive pour améliorer l’efficacité et la productivité.

Prise en charge du PDF 3D pour créer, ajouter, croiser les références, déplacer, supprimer ou redimensionner un canevas 3D pour les formats PRC et U3D. Ajout de commentaires (2D) à un modèle 3D ou conversion de mesures 3D en commentaires. Prise en charge des mesures de rayon et options « Snap To » qui peuvent vous aider à positionner précisément les éléments du contenu 3D que vous souhaitez mesurer.

Amélioration de la signature numérique avec la prise en charge des certificats EUTL (European Union Trusted Lists) pour une validation pratique des signatures.

Intégration améliorée avec les systèmes de gestion de contenu d’entreprise pour la prise en charge de Google Docs/Sheets/Slides dans Google Drive, et prise en charge améliorée de iManage 10, OneDrive for Business et SharePoint.

Modèles PDF , pour créer rapidement des PDF à partir de différents types de modèles PDF qui sont préinstallés avec PDF Editor.

Des options de recherche et de rédaction supplémentaires pour aider les utilisateurs à effectuer des opérations de recherche et à rédiger du contenu en fonction de leurs besoins, y compris davantage d’options pour les pays européens dans la recherche de modèles.

Rendu sous-pixel pour PDF Editor sur la plateforme en nuage afin de fournir une résolution beaucoup plus grande du texte.

A propos de Foxit

Foxit est l’un des principaux fournisseurs de produits et services PDF innovants, qui aident les salariés à accroître leur productivité en améliorant l’utilisation des documents. Foxit répond aux attentes de trois segments de marché. L’éditeur propose des logiciels de bureau, des applications mobiles et des services cloud faciles à adopter pour les utilisateurs finaux. Les solutions développeurs de Foxit permettent d’intégrer la puissante technologie PDF dans leurs applications. Pour l’automatisation de l’entreprise, Foxit fournit un logiciel serveur pour la gestion de documents PDF à grande échelle et le traitement de données.

Foxit compte plus de 650 millions d’utilisateurs et a vendu ses produits à plus de 425,000 clients, allant des PME aux entreprises mondiales, répartis dans plus de 200 pays. L’entreprise possède des bureaux dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Asie, en Europe et en Australie. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://foxit.com