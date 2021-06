METEO CONSULT, un nouveau site pour une nouvelle saison !

En ce début de saison 2021, METEO CONSULT propose à ses utilisateurs un nouveau site offrant de nombreuses fonctionnalités innovantes afin de les accompagner pour leur retour sur l’eau.

Reconnue pour son expertise en matière de prévisions météo marine depuis plus de 30 ans, la société METEO CONSULT renouvelle le genre, tout en respectant son ADN, tant au niveau des bulletins que de la cartographie dans un site responsive design, adapté à la lecture sur tablette ou mobile.

DES BULLETINS ULTRA DÉTAILLÉS REMANIÉS

Bulletin détaillé, bulletin live, 1 jour ou multi jours, c’est l’utilisateur qui choisit le plus adapté à son besoin

Bulletin synthétique, présentant les paramètres essentiels assortis de cartes permettant d’associer une prévision à un contexte météo plus global

Graphiques ou tableaux ? Là encore, le choix est laissé à l’utilisateur pour visualiser chaque paramètre dans le mode qui lui convient le mieux

Personnalisation du bulletin : pour aller plus loin encore, le nouveau bulletin METEO CONSULT offre la possibilité de choisir les paramètres à afficher et l’ordre dans lesquels ils apparaissent

UNE NOUVELLE CARTE INTERACTIVE

Multi paramètres : une console simple d’utilisation permet de sélectionner les paramètres à afficher, d’activer ou non les mouvements de particules et les isobares

Dynamique : un mode lecture permet de visualiser l’évolution des prévisions de chaque paramètre jusqu’à 15 jours

Et toujours :

Les prévisions sur les zones côtières et larges

Les bulletins vidéo commentés par des experts prévisionnistes

Le calendrier des marées…

En substance, si l’on devait résumer ce nouveau site en un mot, ce serait PERSONNALISATION : tout y est prévu pour s’assurer que l’utilisateur trouve l’information qu’il était venu chercher et la visualise de la manière qui lui sied le mieux.

A propos de METEO CONSULT

Fondée en 1988 et intégrée au groupe Figaro depuis 2008, la société METEO CONSULT est un bureau d’études météorologiques privé qui dispose de ses propres moyens informatiques et d’une équipe de météorologues expérimentés pour l’élaboration de ses prévisions. METEO CONSULT s’adresse aux professionnels mais aussi aux plaisanciers en proposant ses services gratuitement sur internet marine.meteoconsult.fr et via ses applications mobiles iPhone, iPad et Android. METEO CONSULT illustre par ailleurs son slogan « l’assistance météo en direct » en proposant des services « sur-mesure » aux navigateurs par le biais notamment de briefings téléphoniques et de services par téléphone accessibles au 3201 (2€99/appel).