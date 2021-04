ZAGG Brands s’associe à Eden Reforestation Projects pour lutter contre le changement climatique mondial

ZAGG Brands, un leader mondial dans le domaine des accessoires et des technologies destinés aux modes de vie mobile, annonce aujourd’hui un partenariat avec Eden Reforestation Projects, l’une des organisations de plantation d’arbres les plus prolifiques, avec plus de 485 millions d’arbres plantés depuis 2005. Pour soutenir ces efforts à l’échelle mondiale au cours de l’année 2021, ZAGG Brands fera un don à Eden Reforestation Projects pour chaque coque Gear4 vendu. Pour en savoir plus sur les efforts de ZAGG afin de construire un avenir plus durable, veuillez consulter le lien suivant https://www.zagg.com/sustainability.

Le partenariat met en évidence les effets néfastes de la déforestation à grande échelle pour les cultures agricoles, l’urbanisation et les activités minières, entre autres. La déforestation a des effets négatifs sur les écosystèmes naturels, la biodiversité et le climat, entraînant alors des inondations, l’érosion des sols et la désertification. Les régions les plus touchées par la déforestation sont souvent très pauvres et les populations démunies sont obligées de détruire leur environnement local pour survivre. Grâce au postulat « Employer pour planter » d’Eden Reforestation Projects, plus de 26 000 personnes ont été employées pour planter 20 millions d’arbres chaque mois. Grâce à cet emploi régulier, les travailleurs sont désormais en mesure d’envoyer leurs enfants à l’école et d’acheter de la nourriture, des vêtements et d’avoir accès aux soins médicaux. En outre, l’agriculture et la pêche durables peuvent reprendre grâce à la restauration de l’environnement1.

« Pour que la qualité de vie des populations soit saine, nous avons besoin d’air pur, de ressources naturelles et d’un environnement sûr« , déclare Chris Ahern, PDG de ZAGG Brands. « C‘est une cause qui nous tient à cœur chez ZAGG Brands et avons considérablement réduit les plastiques à usage unique dans notre processus de fabrication. Nous réduisons notre empreinte environnementale en passant à des emballages entièrement recyclables afin de réduire les déchets destinés aux décharges. Nous comprenons la nécessité de prendre part à ces initiatives et nous sommes honorés de soutenir les projets de reforestation d’Eden pour aider à améliorer l’environnement.«

La coque Gear4 Copenhagen est fabriquée à partir de 52 % de matériaux végétaux renouvelables2, sans compromis sur la protection contre les impacts3. Elle est également dotée de la technologie D3O® Bio, qui permet d’économiser les ressources fossiles, de réduire la consommation d’eau et d’assurer une gestion durable des déchets4. La coque Copenhagen est également disponible sur Gear4.com, chez Fnac/Darty, Boulanger, Case4U et les opérateurs téléphoniques indépendants.

« Les projets de reboisement Eden réduisent l’extrême pauvreté et restaurent des forêts saines en employant des villageois locaux pour planter des millions d’arbres chaque année« , déclare Stephen Fitch, fondateur et PDG d’Eden Reforestation Projects. « Nous sommes reconnaissants à ZAGG Brands et à tous nos partenaires, de soutenir cette vision et d’aider à ouvrir la voie vers la restauration des terres et des vies.«

Pour en savoir plus sur Eden Reforestation Projects, visitez le site https://edenprojects.org.

1 Source : Projets de reboisement Eden

2 Les matériaux d’origine végétale sont préférables au pétrole pour la production de bioplastiques, car les plantes poussent plus vite qu’elles ne sont utilisées.

3 Source : Beta Analytic Testing Laboratory ; Numéro de certificat 461938573774114026 ; 12 nov. 2020

4 Source : D3O