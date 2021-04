ERC Advanced Grants 2020 : Thomas Baumert lauréat pour ses recherches sur la fibrose et le cancer du foie

Le professeur Thomas Baumert (Inserm/Université de Strasbourg/Hôpitaux Universitaires de Strasbourg) est lauréat, pour la seconde fois, du prestigieux financement européen ERC Advanced Grant[1] pour son programme de recherche visant à identifier des stratégies ciblées pour la prévention et le traitement du cancer du foie associé à la fibrose hépatique. Le professeur Thomas Baumert est l’unique récipiendaire de l’Université de Strasbourg et de l’Inserm pour la promotion 2020 de l’ERC Advanced Grant. Ce prix de 2,5 millions d’euros permettra au Professeur Thomas Baumert et à son équipe de développer de nouvelles thérapies pour la prévention et le traitement du cancer du foie – un des cancers les plus mortels au monde.

Les maladies chroniques du foie telles que la fibrose hépatique avancée et le cancer du foie (carcinome hépatocellulaire ou CHC) constituent des défis majeurs pour la santé mondiale. Le CHC est l’une des seules causes de décès par cancer en constante augmentation dans le monde, avec environ un million de morts chaque année. La fibrose hépatique est le facteur de risque principal pour le développement du cancer du foie, mais la fibrose peut aussi entraîner une insuffisance hépatique et à terme nécessiter une transplantation du foie. Alors que le cancer du foie a longtemps été associé à une consommation abusive d’alcool ou aux hépatites virales, les changements de mode de vie, en particulier la sédentarité, la surcharge pondérale et une mauvaise alimentation de ces dernières années sont devenus des facteurs aggravants de ce défi majeur en matière de santé. Les thérapies actuelles sont peu efficaces avec pour conséquences une morbidité et une mortalité encore élevées, représentant un poids économique et un problème majeur de santé publique. En conséquence, le développement de nouvelles approches thérapeutiques efficaces et sûres pour la prévention de la fibrose et du cancer du foie reste, à ce jour, un défi médical majeur à relever par les équipes de recherche fondamentale et appliquée allant de la paillasse au lit du patient et inversement.

Le programme FIBCAN du professeur Baumert, financé par le prestigieux programme européen ERC Advanced Grant, a pour objectif de développer de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement de la fibrose et du cancer du foie. Les travaux de recherche s’appuieront sur des modèles expérimentaux innovants développés par l’équipe du professeur Baumert à partir de tissus issus de patients afin d’offrir à terme une médecine personnalisée et de précision aux malades.

Thomas Baumert est Directeur de l’Institut de recherche sur les maladies virales et hépatiques – Unité Inserm UMR_S1110. Il est également Directeur du laboratoire d’Excellence HepSYS de l’Université de Strasbourg et Professeur des Universités – Praticien Hospitalier (PU-PH) au Pôle Hépato-digestif du Service d’Hépatogastroentérologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Thomas Baumert nous confie « Mon équipe et moi-même sommes fiers et très heureux de la reconnaissance par ce prestigieux et très sélectif programme européen de l’impact et du caractère innovant de nos travaux menés à l’Inserm, à l’Université de Strasbourg et aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. L’ERC Advanced Grant nous permettra de développer, dans les 5 ans à venir, une approche thérapeutique très innovante afin d’améliorer le sombre pronostic des patients atteints du CHC ».

[1] L’European Research Council (ERC) Advanced Grant est un programme européen prestigieux et très sélectif de financement de projets de recherche d’excellence. Seuls 8% des projets déposés en 2020, ont été financés. L’European Research Council (ERC) a été créé par l’Union européenne en 2007, et est le premier organisme européen de financement de la recherche de pointe.