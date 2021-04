Le Groupe Gambetta livre « Sea View », un programme de 30 logements aux prestations haut de gamme

Situé au 888 avenue du Prince Rainier III de Monaco, sur la Moyenne Corniche à Beausoleil, le programme « Sea View » se compose de 30 logements, du studio au T4, disponibles en accession libre ou à vocation sociale.

« Sea View » : un immeuble design aux prestations haut de gamme

Conçu par le cabinet A.C.A. Architectes Côte d’Azur de Nice, l’immeuble adopte des lignes designs et modernes grâce à ses terrasses en décroché aux formes de vagues. Le programme propose des prestations haut de gamme à ses habitants qui bénéficient d’une salle de fitness et d’un sauna.

Les appartements, allant du studio au T4, offrent des espaces lumineux avec des vues sur la mer Méditerranée. Ceux destinés à la vente sont équipés de climatisations réversibles et d’équipements tels que des volets roulants électriques avec fermeture centralisée. Les salles de bains, habillées de faïences de qualité sur les murs, disposent de meuble vasque, de sèches serviettes et de thermostats.

Côté impact environnemental, le bâtiment répond aux exigences de la RT 2012.

Beausoleil, une ambiance feutrée sur les hauteurs de Monte-Carlo

Surplombant la Principauté de Monaco et située à quelques minutes de Nice et de l’Italie, la commune de Beausoleil offre un cadre de vie idyllique entre mer et colline. Surnommée à la Belle Époque « le Monte-Carlo Supérieur », la ville bénéficie d’un climat particulièrement doux et ensoleillé. Profitant des événements culturels de la ville de Monaco avec le Grand Prix de F1, le festival international du cirque, ses concerts et expositions, Beausoleil offre tous les services nécessaires avec ses nombreuses écoles, son collège et ses complexes sportifs.

Concernant le marché immobilier à Beausoleil, les acheteurs recherchent pour la plupart des 3 pièces (39 %), 31 % des 2 pièces et 14 % des 4 pièces, avec une surface comprise entre 40 et 99 m2 pour près de 75 % d’entre eux. Le prix moyen des appartements oscille quant à lui autour de 590 000 €. *

(*données du site de Meilleurs Agents et du Journal du net)

Fiche technique :

Adresse : 888 avenue du Prince Rainier III de Monaco, 06012 Beausoleil

Promoteur : Groupe Gambetta

Architecte : A.C.A. Architectes Côte d’Azur à Nice

Nombre de logements : 30 (2 studios, 14 T2, 12 T3, 2 T4)

Destination du programme : 21 logements en accession libre / 9 logements sociaux

Nombre de stationnements : 32 places de parking

Prix : à partir de 310 000 € pour les T2, 449 000 € pour les T3 et 720 000 € pour les T4