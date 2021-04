Configurateurs 3D Yamaha : créez votre Pacific Craft ou Capelli Tempest !

Personnaliser son bateau, que ce soit une coque rigide avec Pacific Craft ou semi-rigide Capelli Tempest, pour mieux le visualiser, c’est ce que propose aujourd’hui les inédits configurateurs 3D mis en ligne par Yamaha, distributeur officiel de ces deux marques de bateaux hors-bord en France.

882 000 000 : c’est le nombre de combinaisons possibles pour un Capelii Tempest 1000, en associant ce bateau de plaisance aux différentes motorisations Yamaha, couleurs de flotteur, de coque, de sellerie et d’autres multitudes d’options proposées : du Rollbar au T-Top, en passant par le pont en teck ! Puisque se décider devant cette multitude de choix n’est pas chose facile, Yamaha lance aujourd’hui deux configurateurs 3D : il est désormais possible de personnaliser 9 modèles Pacific Craft et 19 modèles Capelli Tempest en quelques clics !

Configurateur Capelli [http://capelli-3d.eu/fr]

Configurateur Pacific Craft [http://pacific-craft-3d.eu/fr]

Ces configurateurs 3D en ligne, accessibles gratuitement depuis un ordinateur, smartphone ou tablette, proposent une expérience interactive et intuitive de personnalisation en offrant la possibilité de choisir parmi une multitude de motorisations, couleurs de coque, d’options, de matériaux ou de variantes associées spécifiquement à chaque modèle Pacific Craft ou Capelli Tempest sélectionné. La somme de ces choix permet de définir un produit final unique correspondant exactement à ses attentes, ses besoins et ses envies. Nos configurateurs 3D permettent de visualiser en temps réel, en images de synthèse, sous tous les angles et à 360 degrés, toutes les combinaisons possibles des embarcations.

Après quelques manipulations faciles et rapides, qui suffisent pour donner vie à son projet selon ses spécifications, il est possible de sauvegarder autant d’images HD que souhaité, et d’effectuer une demande de devis auprès du concessionnaire Yamaha de son choix.

L’outil rêvé pour enfin répondre à la question « est-ce que ce bateau va ressembler à ce que j’imagine ? » !