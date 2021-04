Dior Institut au Plaza Athénée célèbre toutes les mamans en leur proposant de doux moments

A l’approche de la fête des mères, le Dior Institut vous propose d’offrir une immersion hors du temps, pour célébrer ces femmes exceptionnelles.

Le Dior institut a imaginé à cette occasion un coffret cadeau* les invitant à une expérience Dior Prestige, une délicate attention du soin éponyme entreposée dans un magnifique écrin ainsi qu’une bouteille de Champagne qui accompagnera ce précieux présent afin de célébrer cet évènement en famille.

Parenthèse couture et soin sur mesure

Accueillies dans le Grand Salon – l’espace relaxation de l’institut à l’esprit très boudoir – les privilégiées se verront installées sur les méridiennes où le temps est suspendu pour apprécier les rituels d’accueil de la Maison.

Elles seront ensuite guidées vers l’une de nos cabines au nom couture comme la New Look, Montaigne, Granville, Miss Dior ou encore la Prestige, afin d’y recevoir le soin sur mesure : un modelage du visage de 45 minutes s’associant à un modelage ciblé de l’ovale, des lèvres ou des yeux de 15 minutes. La peau retrouve volume, souplesse et confort.

L’architecture du visage est comme restaurée. Un moment suspendu et de bonheur ultime.

*Coffret cadeau « fête des mères » à l‘Hôtel Plaza Athénée contenant un soin d‘une heure Dior Prestige, une délicate attention et une bouteille de Champagne – Prix : 295€ TTC

Réservation à partir du 15 avril par e-mail à institutdior.HPA@dorchestercollection.com

Les coffrets cadeaux seront à retirer à la Conciergerie de l‘Hôtel Plaza Athénée à partir du 15 mai.