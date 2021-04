Yamaha devient partenaire de l’association Wings of the Ocean

Yamaha s’engage aux côtés de l’association Wing of the Ocean. Le partenariat débute aujourd’hui avec le don d’une annexe YAM 310 TAF, d’un moteur hors-bord F20 et de 8 combinaisons intégrales qui faciliteront dans un premier temps la dépollution de l’étang de Berre situé près de Marseille.

L’association Wings of the Ocean est née en 2018 d’un rêve partagé par Julien Wosnitza et Sébastien Fau, anciens membres de l’association Sea Shepherd. Leur objectif : dépolluer les océans du plastique, retirer les filets dérivants, tout en offrant une plateforme de recherche pour les océanologues. Un trois-mâts nommé Kraken est acheté pour mener des actions de dépollution en mer tout en limitant l’impact écologique. Il réalisera ses premières missions de dépollution plastique en direction de Madère, des îles Canaries et les Açores. En France, l’association s’intéresse particulièrement à l’étang de Berre, une étendue d’eau située à l’ouest de Marseille qui subit l’aménagement de ses rives depuis plus d’un siècle et qui a vécu une crise écologique majeure en 2017.

Pour accompagner cette initiative et agir pour mieux préserver la biodiversité, Yamaha a souhaité s’impliquer aux côtés de Wings of the Ocean sur le long terme. En avril 2021, la succursale française de Yamaha Motor Europe a fait don d’une annexe gonflable YAM 310 TAF et d’un moteur hors-bord F20. La mise en service a été assurée par la société Protec Mer, concessionnaire agréé Yamaha situé à Marseille. D’autres projets sont à l’étude, tels que des opérations de dépollution menées conjointement par les équipes Yamaha et Wings of the Ocean.

« Dès maintenant, nous allons opérer pendant près de 7 mois sur l’étang de Berre afin de mener des actions de dépollution plastique et des campagnes de sensibilisation, explique Julien Wosnitza, le président de l’association Wings of the Ocean. Notre but est de proposer un programme complet de dépollution océanique de l’étang et ses rives, et d’ensuite valoriser les déchets avec un centre de tri qui sera en place juste derrière le port d’attache. Aujourd’hui, nous débutons ce partenariat avec Yamaha qui nous offre une annexe et un moteur de 20 ch, que nous utiliserons durant toute la saison. Et nous espérons pouvoir faire grandir ce partenariat sur le long terme. »

Quentin Bonvoisin, Chargé de projet sur l’étang de Berre, ajoute : « Concrètement, l’annexe YAM nous facilitera le passage des personnes de la terre au voilier St-Amour, car nous sommes une quinzaine de bénévoles à opérer. Mais elle sera aussi utile lors de nos dépollutions. On se trouve sur un étang où les rives sont parfois à 1m de profondeur, donc on va pouvoir s’en rapprocher grâce à l’annexe. »

Le partenariat entre Yamaha et Wings of the Ocean se matérialisera également avec le don de 8 combinaisons qui seront utilisés dans l’archipel portugais, lors de plongée en apnée. Dans l’Hexagone, l’association multiplie ses actions de sensibilisation grâce à des antennes locales qui émergent progressivement un peu partout sur le territoire : ramassages de déchets sur les plages et collecte sous-marine en plongée, recyclage, ateliers et conférences.

Pour aider l’association Wings of the ocean et rester informé de son actualité : https://www.wingsoftheocean.com

@IG : wingsoftheocean

@FB : wingsoftheocean