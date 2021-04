Michael Lohscheller, CEO d’Opel, reçoit le prix « International Van of the Year » décerné au nouvel Opel Vivaro-e

Michael Lohscheller,CEO d’Opel, a reçu le prix International Van of The Year pour le nouvel Opel Vivaro-e. C’est Johannes Reichel qui a remis le trophée à Michael Lohscheller au nom du jury international IVOTY au siège d’Opel à Rüsselsheim. Au cours de la même cérémonie, Andreas Marx, directeur d’Opel en Allemagne, a reçu le prix allemand.

« Le nouvel Opel Vivaro-e montre toute l’étendue des possibilités d’un véhicule utilitaire léger tout-électrique », a déclaré Michael Lohscheller lors de la remise du trophée, qui s’est déroulée dans des conditions d’hygiène strictes. « Le Vivaro-e offre la même capacité de chargement que n’importe quelle autre version du modèle, mais avec zéro émission. Le très convoité prix « International Van of the Year » en est la confirmation. Nous sommes ravis de recevoir cette récompense et nous remercions le jury pour son vote. »

Opel propose le Vivaro-e en trois longueurs – 4,6 mètres (S), 4,95 m (M) et 5,30 m (L) – et plusieurs versions de carrosserie, notamment fourgon, cabine approfondie et châssis-cabine. Selon le modèle, le Vivaro-e peut offrir jusqu’à 6,6 m3 de volume de chargement et une charge utile atteignant 1.200 kg.

Le client d’un Vivaro-e peut choisir entre deux tailles de batterie au lithium-ion, en fonction de ses besoins : 75 kWh pour une autonomie allant jusqu’à 330 kilomètres, ou pour celui qui fait un usage quotidien moins intensif de son véhicule, 50 kWh pour une autonomie allant jusqu’à 230 kilomètres, les deux en cycle WLTP(1). Quelle que soit la taille de la batterie, le Vivaro-e permet aux professionnels de bénéficier d’une mobilité sans compromis et sans émissions, offrant une livraison du « dernier kilomètre » dans les meilleures conditions.

Une large gamme de systèmes d’assistance et de technologies avancées est disponible, parmi lesquels l’affichage tête haute, l’assistance au maintien de la trajectoire, le détecteur de vigilance du conducteur, l’alerte anticollision frontale avec freinage d’urgence automatique et la caméra de recul panoramique à 180 degrés.

Le nouveau Vivaro-e s’inscrit dans une longue lignée de victoires Opel au palmarès de l’IVOTY. L’Opel Combo Cargo a remporté le titre en 2019. Le fourgon compact, ainsi que la prochaine génération du grand Movano, compléteront bientôt l’offre d’utilitaires légers électrifiés d’Opel.

[1] Autonomie déterminée selon la méthodologie de la procédure d’essai WLTP (R (EC) n° 715/2007, R (EU) n° 2017/1151). L’autonomie réelle peut varier au quotidien et dépend de différents facteurs, notamment du style de conduite adopté, des caractéristiques du parcours, de la température extérieure, de l’utilisation du chauffage et de la climatisation et du pré-conditionnement thermique.