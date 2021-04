CUPRA participera au WTCR 2021 avec Jordi Gené et Mikel Azcona au volant de la CUPRA Leon Competición

Après une saison 2020 marquée par la pandémie du coronavirus, et au cours de laquelle CUPRA a maintenu son esprit de compétition sur les circuits comme dans les courses virtuelles, la marque s’engage à renforcer sa présence dans la World Touring Car Cup (WTCR). Ainsi, deux pilotes de la marque prendront place au volant de quatre de ses modèles de compétition, qui seront alignées sur la grille de départ.

Les pilotes Jordi Gené et Mikel Azcona font partie de la tribu d’ambassadeurs CUPRA Racing, et sont impliqués dans le développement des modèles de série et de compétition. Ils participeront à la WTCR 2021 en tant que membres de l’équipe Zengő Motorsport. L’équipe hongroise alignera quatre CUPRA Leon Competición, la nouvelle voiture de course de tourisme de CUPRA. Cette dernière a démontré son potentiel l’année dernière lors du championnat TCR, en remportant le TCR Italie et en s’imposant dans la course WTCR MotorLand Aragón.

La formule gagnante

Combiner expérience et jeunesse, telle est la stratégie choisie par CUPRA pour l’édition 2021 du WTCR. Avec plus de 25 ans d’expérience dans les compétitions de voitures de tourisme, Jordi Gené revient au plus haut niveau avec le championnat TCR. Le pilote catalan faisait déjà partie de l’équipe qui a remporté le titre mondial des constructeurs en 2008 et en 2009, terminant également parmi les trois meilleurs pilotes de voitures de tourisme du monde en 2015 : « Je suis très enthousiaste à l’idée de reprendre la compétition avec CUPRA, et d’être aux côtés d’un pilote aussi doué que Mikel. J’ai été impliqué dans le développement de la CUPRA Leon Competición, donc je sais ce dont ce modèle est capable. La saison s’annonce passionnante » a déclaré Jordi Gené.

D’autre part, le jeune pilote Mikel Azcona a déjà une carrière bien chargée en TCR. Il a d’ailleurs été le pilote qui a remporté le plus de victoires lors de l’édition 2020 du championnat. Il a également remporté le TCR Europe en 2018, et une première victoire à Vila Real lors de sa première saison en WTCR, avec une sixième place au classement général à la fin du championnat. L’année dernière, Mikel Azcona a rejoint Zengő Motorsport au volant d’une CUPRA Leon Competición. Il a remporté la dernière course de la saison 2020 au MotorLand Aragon, et a terminé septième au classement général : « Je suis très heureux de continuer cette collaboration avec CUPRA pour une nouvelle saison WTCR. Après deux ans au plus haut niveau et plusieurs victoires, j’ai pour objectif cette année de me battre pour le titre mondial. Je suis convaincu que courir aux côtés d’un pilote aussi expérimenté que Jordi sera le meilleur moyen pour être compétitif, et tirer les meilleures performances de la CUPRA Leon Competición, un modèle qui est taillé pour ce championnat » explique Mikel Azcona. De plus, outre le championnat WTCR, le jeune pilote sera également engagé dans le TCR Europe 2021 aux côtés d’Evgenii Leonov, au sein de l’équipe russe Volcano Motorsport.

Une saison passionnante

Les pilotes CUPRA pourront démontrer leur talent à l’occasion des huit week-ends de course que compte le championnat WTCR. Le coup d’envoi sera donné début juin, sur le circuit historique du Nürburgring en Allemagne. Le calendrier 2021 comprend des étapes au Portugal, en Espagne, en Italie, en Hongrie, en Corée du Sud, en Chine et à Macao jusqu’à la fin du mois de novembre.

« Chez CUPRA, nous sommes convaincus qu’allier jeunesse et expérience nous permettra d’atteindre nos objectifs. Jordi Gené a une grande connaissance du monde de la compétition de voitures de tourisme, et Mikel fait partie de la nouvelle génération de jeunes talents qui cherche à être la force motrice de la transformation. En 2021, CUPRA sera engagée dans les 70 courses que compte cette saison, aussi bien dans les séries et championnats TCR mondiaux, que continentaux et nationaux. En parallèle, nous poursuivons notre stratégie d’électrification avec notre participation en Extreme E et PURE ETCR, où Jordi et Mikel seront également engagés côte à côte », déclare Antonino Labate, Directeur de la Stratégie, du Développement Commercial et des Opérations de CUPRA.

CUPRA Leon Competición

Développée pour participer au championnat TCR et aux courses d’endurance dans le monde entier, la nouvelle voiture de course est animée par un moteur turbo de 2,0 litres, qui est capable de délivrer 340 ch à 6 800 tr/min, et 410 Nm de couple. Équipé d’une boîte de vitesses séquentielle à six rapports, le tout nouveau modèle de course de CUPRA accélère de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, et atteint une vitesse de pointe de 260 km/h. Comparée à la génération précédente, la CUPRA Leon Competición associe la nouvelle carrosserie de la marque, avec une géométrie de châssis conçue spécifiquement pour ce modèle. En résulte un poids réduit et une rigidité accrue, tout en autorisant une plus grande personnalisation pour chaque équipe et chaque pilote.

Pour obtenir une plus grande efficience aérodynamique, CUPRA s’est appuyée sur la technologie d’impression 3D Multi Jet Fusion de HP. Des composants plus légers ont pu ainsi être produits, qui améliorent la répartition du poids, comme le module de commande du volant, les prises d’air et les écopes de refroidissement.

La CUPRA Leon Competición incarne le caractère contemporain de la marque CUPRA, et son ADN issu du monde du sport automobile. Avant même ses débuts en compétition, ce modèle innovant a déjà établi de nouvelles normes dans le monde du sport mécanique. En effet, ce fut la première voiture de course disponible en précommande via une plateforme en ligne fin 2019. En outre, le nouveau modèle a fait sa première apparition virtuelle l’année dernière, dans la série CUPRA Simracing avec les ambassadeurs CUPRA Marc ter Stegen, Mattias Ekström, Jordi Gené et Mikel Azcona.