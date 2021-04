GSE ITALIE et GOODMAN construisent ensemble un nouvel entrepôt, dédié à la logistique du dernier kilomètre

Un nouvel entrepôt du dernier kilomètre d’une surface de 8 000 mètres carrés

Le bâtiment, d’une surface de 8 000 m² sous plus de 2 000 m² de toiture, s’élève sur une emprise de 32 200 m ² sur la Via Maggio, à Pioltello (Milan).

La structure, comprenant 2 138 m² de bureaux et un entrepôt moderne de 5 770 m², disposera de 8 portes de quai, de 202 emplacements de stationnement pour camionnettes et de 101 places de parking « classiques ». A l’intérieur, la hauteur de stockage sera de 11 mètres, et le sol industriel aura une capacité de charge de 5 tonnes au mètre carré. L’enveloppe du bâtiment sera composée d’une toiture semi-plate en bac acier et les corps de façades seront en panneaux sandwich avec isolation en laine minérale. La conception du bâtiment intègre une forte dimension environnementale : des LEDs de 300 à 500 lux apporteront l’éclairage voulu, selon les zones du bâtiment, et une installation photovoltaïque permettra de fournir au site 156, 8 kW. La création de 6 000 m² d’espaces verts autour du site et l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques sont également prévues. Enfin, le bâtiment vise la certification Breeam Excellent, l’une des certifications internationales les plus exigeantes sur la dimension environnementale des bâtiments, non seulement lors des phases de conception et de construction, mais également pour l’exploitation et la maintenance post-livraison.

Les travaux ont débuté en février 2021 et la livraison est prévue au mois d’août. Ils incluent également la construction d’équipements urbains connexes : création d’un parking public extérieur de 61 places, connexion de la piste cyclable au réseau existant, et construction d’un trottoir sur la Via Maggio.

La proximité de Milan, un emplacement stratégique



La proximité immédiate de la capitale lombarde, où la consommation est plus élevée et plus concentrée, confère à ce projet une importance stratégique particulière. De plus, la proximité de l’entrée de l’A58-TEEM et de la liaison avec Liscate permet à l’équipement d’être également très bien positionné pour les livraisons sur une grande partie de la Lombardie.

« Les équipes de GSE sont fières et heureuses d’avoir été retenues pour construire le hub logistique de Goodman. Ce bâtiment, d’une importance stratégique dans la chaîne logistique, sera construit avec technologies les plus avancées dans le domaine de la durabilité et du respect de l’environnement. En effet, Goodman et GSE considèrent tous deux ces aspects comme des valeurs fondatrices de leur vision de l’avenir. Nous espérons que ce centre sera le premier projet d’une collaboration fructueuse et de long terme pour les deux entreprises. » explique Paolo Pilu, Directeur des opérations chez GSE Italia.

La logistique du dernier kilomètre : un défi économique et écologique



La logistique du dernier kilomètre désigne le dernier maillon de la chaîne distribution, lorsque le colis passe du transport de marchandises en gros volumes à la livraison au client final.

Pour les entreprises, ce dernier kilomètre est très souvent le plus coûteux : il représente plus de 20% du coût global de la chaîne de livraison, notamment sur le marché des biens de consommation dédiés au grand public. Sur le volet environnemental, le coût est également très lourd.