Animalerie – plus qu’un magasin d’alimentation animale

La compétence et la fiabilité dans le commerce des animaux et des accessoires qui leur sont dédiés sont de la plus haute importance pour une détention d’animaux de compagnie adaptée à l’espèce. Aujourd’hui, les animaleries sont loin d’être toutes à la hauteur de cette responsabilité qui leur incombe. Cette année, pour la première fois, la Protection Suisse des Animaux PSA décerne une distinction aux animaleries dont les gammes de produits sont particulièrement respectueuses des animaux.

Depuis 2014, dans le cadre de son enquête sur les animaleries, la Protection Suisse des Animaux PSA évalue l’offre d’enclos et d’accessoires ainsi que la détention d’animaux dans les animaleries accueillant des animaux. Et depuis cette date, les experts de la PSA n’ont cessé de constater d’importantes lacunes. Qu’il s’agisse d’espèces animales sociales détenues individuellement, d’équipements manquants, d’enclos décrits de façon incorrecte, trompeuse ou même sans aucune indication ou de conseils de mauvaise qualité, les progrès à faire en matière de bien-être animal sont encore considérables dans différentes animaleries.

Une distinction comme motivation

La Protection Suisse des Animaux PSA va poursuivre son enquête. Selon la devise «Voir le négatif, mais constater aussi le positif», la PSA continuera à révéler les carences et les abus dans les animaleries, mais en même temps, pour la première fois, elle décernera cette année une distinction aux animaleries dont l’assortiment est particulièrement respectueux des animaux. La distinction de la protection des animaux est conçue comme une incitation et une motivation. Car certains offrants ne sont pas prêts à assumer pleinement leur responsabilité en matière de détention d’animaux de compagnie. Cela implique notamment de jouer un rôle exemplaire auprès des clients en leur fournissant des conseils de tout premier ordre, du matériel d’information utile et, surtout, une gamme de produits respectueuse des animaux à tous égards.

Alors que dans de nombreux cas, le commerce spécialisé reste insuffisamment sensibilisé à la protection des animaux, le «Zoo Widmer» de Kirchdorf, dans le canton d’Argovie, a suscité une réaction positive au fil des ans. Avant le démarrage de l’enquête sur les animaleries 2021 ces jours-ci, la PSA récompense Marco Blättler, l’actuel propriétaire de cette animalerie implantée depuis fort longtemps, pour son engagement professionnel, pour un assortiment particulièrement respectueux des animaux et pour une détention de reptiles exemplaire.