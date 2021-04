BARNES, sponsor d’Elsa Jacquemot, n°1 mondiale junior de tennis

Le « savoir-faire » à la française est l’une des valeurs essentielles pour la Maison d’immobilier haut de gamme et Elsa Jacquemot, nouvelle pépite française du tennis mondial, en sera l’étendard sur le circuit professionnel. La jeune championne portera sur ses tenues officielles les couleurs de BARNES sur toute la saison 2021.

À travers ce nouveau partenariat, BARNES souhaite mettre à l’honneur les valeurs d’excellence et de persévérance portée par Elsa Jacquemot, valeurs que la Maison s’efforce de promouvoir chaque jour à travers son réseau et dans les 60 destinations dans lesquelles elle est présente.

La notoriété de BARNES à l’international et la popularité grandissante de la joueuse dans le monde entier seront des atouts pour la réussite de ce rapprochement.

Elsa Jacquemot :

« Je suis très heureuse de m’associer à la Maison BARNES, une marque française connue et reconnue à l’international, qui partage des valeurs qui me ressemblent comme la passion ou encore l’ambition. Je voudrais les remercier de leur soutien et de m’accompagner dans mon projet. Cette année sera pour moi un challenge et j’espère qu’elle nous mènera vers de beaux succès ! »

Thibault de Saint Vincent, Président de BARNES :

« Nous sommes ravis d’accompagner Elsa Jacquemot, une joueuse très prometteuse et qui a déjà fait ses preuves sur le circuit junior. Nos ambitions communes de devenir n°1 sur notre terrain et de rayonnement à l’international nous ont naturellement rapprochés. Par ailleurs, la notion de compétition que nous partageons, nous oblige à nous dépasser et à nous adapter chaque jour pour faire face à nos concurrents. »