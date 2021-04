Le vin orange s’invite en Provence avec « l’Orangé », le nouveau vin de la famille Sumeire

La famille Sumeire cultive la tradition et l’amour du vin de génération en génération. À partir de mai, une nouvelle couleur vient s’ajouter à leur palette de vins : l’orange, obtenue grâce à la macération de raisins blancs.

Vin orange : une nouveauté pour la famille Sumeire

Installée face à la montagne Sainte Victoire depuis le XIIIe siècle, la famille Sumeire cultive la tradition et l’amour du vin de génération en génération. Rouge, blanc, et bien sûr rosé… sa production, de trois millions de bouteilles chaque année, s’exporte dans le monde entier.



A partir du mois de mai, une nouvelle couleur vient s’ajouter à sa palette : l’orange, obtenue grâce à la macération de raisins blancs durant 21 jours. Reflets dorés et ensoleillés, légère amertume : l’Orangé ravira les amateurs de vins atypiques et d’arômes fruités, grâce au mariage subtil de notes d’agrumes et de noix fraîches.

Initialement produite pour le marché américain, cette cuvée au tirage très limité sera disponible en France pour quelques cavistes et restaurants ainsi que sur la boutique en ligne de la famille Sumeire.

Le fruit d’une tradition ancestrale

Si le vin orange est de plus en plus prisé d’un public en quête de saveurs inédites, il est aussi le contraire d’une boisson marketing éphémère. Fruit d’une tradition perpétrée durant des millénaires en Géorgie et dans le Caucase, le vin de macération, dit vin orange, est aujourd’hui reconnu dans le monde entier comme un vin de gastronomie.



Une macération lente et méticuleuse

Le procédé lent et méticuleux, consiste à vinifier le vin blanc à la manière d’un vin rouge. À l’origine, cette méthode était destinée à garantir une meilleure conservation, grâce à la macération de raisins blancs durant plusieurs semaines, en grappes entières. Ce sont les anthocyanes et les polyphénols présents dans la pellicule de la peau du raisin qui lui confèrent cette couleur si particulière. Selon le cépage utilisé ainsi que la durée de macération, la couleur est plus ou moins foncée.



« L’Orangé » : un vin « tendance »

Créé par Annabelle Sumeire pour répondre à la demande d’un client New-Yorkais, l’Orangé, le nouveau vin des Sumeire, se caractérise par une belle couleur orange pâle aux reflets dorés. Issu du cépage Ugni blanc, c’est un vin tonique qui présente une belle acidité. Le nez expressif de mandarines, de yuzu et de Cédrat se combine avec des notes de noix fraîches et de coing. Sa structure tannique peut surprendre, avec une longue finale sur les oranges amères :

« C’est un vin, accessible, facile à accorder avec de nombreux mets. Avec son attaque nerveuse, il est idéal pour l’apéritif ou le fromage. Il accompagne aussi à merveille légumes anciens, le gravelax de saumon, la poularde aux morilles, ainsi qu’une cuisine exotique comme, par exemple, les travers de porc à la citronnelle. », explique Annabelle Sumeire.



Amour du terroir et respect de l’environnement

Au croisement de la tradition et de la modernité, l’Orangé allie l’audace à un savoir-faire ancestral. Le symbole de l’arbre, repris sur l’étiquette, témoigne de l’attachement aux racines familiales, mais aussi au respect de l’environnement, l’Orangé étant issu de vignes labellisées « Haute Valeur Environnementale ».



Le vin orange : quatrième couleur du vin

C’est auprès d’une clientèle férue de vins atypiques, que le vin orange connaît un engouement croissant. Si en France, la production reste microscopique, limitée à l’Alsace et la Loire, aux Etats-Unis le succès est tel que l’orange est aujourd’hui en passe de devenir la quatrième couleur du vin.

À propos de la famille Sumeire

Les Sumeire, installés en Provence depuis le XIIIe siècle. La famille Sumeire détient trois domaines situés en Provence: le Château Coussin à Trets, le Château l’Afrique à Cuers et le Château Maupague, à Puyloubier.

Aujourd’hui, les domaines Sumeire produisent au total 3 millions de bouteilles par an dont 50% sont destinés à l’export dans une trentaine de pays.



