Covidliste dévoile la carte des lieux de vaccinations inscrits

Aujourd‘hui, Covidliste, c‘est :

Plus de 671 000 volontaires inscrits

Plus de 240 centres et professionnels de santé inscrits

Plus de 30 000 sms de notification envoyés

1 365 mises en relation entre volontaires et lieux de vaccinations

Parmi les autres mises à jour majeures sur Covidliste.com depuis le 9 avril :

Mise en jour en temps réel du nombre de volontaires et de lieux de vaccination inscrits ici

La carte des lieux de vaccinations inscrits sur Covidliste, mise à jour en temps réel ici

Ouverture du code sur Github ici

Accompagnement par le cabinet McDermott Will & Emery, expert en droit de la santé et de la protection des données

Enrichissement de la foire aux questions ici

Rappel : Covidliste, c‘est quoi ?

Covidliste est un site de mise en relation en temps réel entre les établissements et professionnels de santé qui disposent de vaccins non utilisés et des volontaires non vaccinés. La vocation de Covidliste est de permettre à toutes les doses de vaccin disponibles d’être utilisées, en premier lieu par les publics prioritaires identifiés dans le cadre de la stratégie vaccinale du gouvernement.

Covidliste simplifie le quotidien des praticiens qui peuvent alors se concentrer sur leur mission : vacciner ! En connectant praticiens et volontaires éligibles au plus près du terrain, Covidliste crée un maillage territorial serré et bénéficie ainsi aux territoires urbains comme aux plus ruraux, partout en France.

Plus d’informations ici.

A propos de Covidliste :

Covidliste est une initiative citoyenne destinée à soutenir l’accélération de la campagne de vaccination. Plus d’une centaine de bénévoles, développeurs informatiques, communicants, spécialistes en droit, gestion et traitements des données se sont spontanément présentés pour offrir leurs compétences au service du projet. Dans un premier temps, l’équipe s’est attachée à la sécurité et à la confidentialité des données pour construire la liste d’attente la plus sécurisée possible. Elle est désormais structurée en plusieurs pôles d’expertises pour maintenir et continuer à améliorer la solution technique, accompagner les centres partenaires, répondre aux questions des utilisateurs.

Les bénévoles de Covidliste se constitueront prochainement en association.