NOUVEAU NISSAN QASHQAI : LA GAMME, LES TARIFS

Plus de 5 millions de QASHQAI ont été vendus dans le monde, dont 3 millions en Europe et 330 000 en France, depuis que Nissan a inventé le segment des crossovers en 2007. Conçue et produite en Europe comme les deux précédentes, la troisième génération définit de nouveaux standards qui permettront au Nissan QASHQAI de répondre à tous les besoins des clients et de conforter son statut de référence sur le marché.

Nissan a conservé les principes qui ont guidé la conception des deux générations précédentes : un design élégant et expressif, une compacité préservée, des technologies de sécurité et de confort au plus haut niveau. S’y ajoutent encore plus d’innovations technologiques, une plateforme 100% nouvelle et des motorisations électrifiées.

Dès son lancement commercial, la troisième génération du Nissan Qashqai offre une gamme particulièrement complète. Celle-ci combine deux motorisations électrifiées, six finitions plus une série spéciale de lancement, une boîte mécanique ou automatique et le choix entre 2 et 4 roues motrices. Dans un second temps, la très innovante motorisation e-POWER de Nissan viendra s’ajouter à cette offre.

DEUX MOTORISATIONS MILD HYBRID 140 OU 158 ch.

Le système Mild Hybrid 12 V disponible sur le nouveau Nissan QASHQAI est une technologie de micro-hybridation particulièrement accessible et au poids contenu. Elle récupère l’énergie par régénération lors des phases de décélération, la stocke dans la batterie lithium-ion, et la restitue pour augmenter le couple lors des accélérations, prolonger la coupure du moteur lors des arrêts (et, sur les versions automatiques, lors des phases de roue libre).

Le système Mild Hybrid est couplé à un moteur essence d’une cylindrée de 1,3 l., proposé en deux niveaux de puissance.



–Le QASHQAI Mild-Hybrid 140 ch. offre un couple maxi de 240 Nm et bénéficie d’une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.

–Le QASHQAI Mild-Hybrid 158 ch. offre un couple maxi de 270 Nm et bénéficie d’une transmission automatique Xtronic de nouvelle génération.

Le système Mild Hybrid permet au nouveau QASHQAI de contenir ses émissions à partir de 142 g/km pour la motorisation 158 ch., et 143 g/km pour la motorisation 140 ch (sous réserve d’homologation finale). La motorisation Mild-Hybrid 158 ch. bénéficie d’un système de coupure moteur en roue libre, avec à la clé une économie de carburant et une réduction des émissions de CO2 de – 4 g/km.

DISPONIBLE EN 2 OU 4 ROUES MOTRICES

Alternative au segment C traditionnel, le crossover QASHQAI est vendu à environ 90% en version traction. Néanmoins, une partie des clients du best-seller de Nissan a toujours eu besoin d’une transmission intégrale, et cette offre est naturellement reconduite.

La motorisation Mild-Hybrid 158 ch du nouveau Nissan QASHQAI est donc disponible, au choix, en 2 ou 4 roues motrices, associée dans les deux cas à une transmission automatique Xtronic.

La nouvelle transmission intégrale intelligent-4X4 bénéficie d’un système de commande plus intuitif et intelligent, s’adaptant aux conditions extérieures avec cinq modes de conduite – Standard, ECO, Sport, Neige et Off-Road. En cas de patinage d’une ou plusieurs roues, le temps d’action du système 4 roues motrices a été diminué, à environ 0,2 seconde. La sophistication du système intelligent-4X4 permet aux QASHQAI à transmission intégrale de limiter ses émissions de CO2 à partir de 153 g/km.

5 VERSIONS ET UNE SERIE SPECIALE DE LANCEMENT POUR LES PARTICULIERS

Dès son lancement, la troisième génération du Nissan QASHQAI propose une large gamme de versions, reprenant la cascade de gamme traditionnelle des véhicules Nissan. Leur point commun est de rendre accessible, dès l’entrée de gamme et de série, toutes les technologies de sécurité disponibles mais aussi des équipements tels que le régulateur de vitesse intelligent et les phares LED.

QASHQAI Visia

La version la plus accessible adopte donc toutes les technologies de sécurité issues de la vision de marque Nissan Intelligent Mobility. L’équipement comprend notamment :

– Freinage d’urgence intelligent avec détection piétons et cyclistes –y compris aux intersections

– Freinage d’urgence anticollision en marche arrière

– Système d’alerte prédictif anticollision frontale et alerte anticollision en marche arrière

– Prévention de franchissement de ligne intelligent et système de surveillance des angles morts intelligent

– Feux arrière LED, phares LED, allumage intelligent

– Régulateur de vitesse intelligent

– Antenne aileron de requin

– Système de démarrage sans clé

– Radars de stationnement arrière

– Climatisation manuelle

QASHQAI Acenta

Le second niveau de finition regroupe notamment, outre les équipements de la finition Visia :

– Ecran tactile central 8 »

– Connectivité Apple Carplay® / Android Auto®

– Caméra de recul

– Climatisation automatique bi-zone

– Jantes alliage 17 »

– Détecteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement automatique

QASHQAI N-Connecta

Le Nissan QASHQAI N-Connecta est, traditionnellement, celui qui est le plus plébiscité par les clients. Ceux-ci apprécient notamment les technologies de confort et la connectivité qui s’ajoutent aux technologies de sécurité déjà présentes sur toute la gamme :

– Combiné d’instrumentation numérique 12,3 »

– Système de navigation NissanConnect avec écran central 9 »

– Apple Carplay® sans fil

– Services télématiques NissanConnect Services

– Nissan AVM – Vision intelligente à 360° à quatre caméras

– Jantes alliage 18 »

QASHQAI Tekna

Le Nissan QASHQAI Tekna ajoute plusieurs éléments haut de gamme supplémentaires au crossover Nissan, et notamment :

– Affichage tête haute avec projection sur le pare-brise 10,8 »

– ProPILOT avec Navi-Link sur Xtronic / Drive Assist sur BVM

– Feux de route intelligents (matriciels) à 12 faisceaux indépendants

– Hayon électrique avec ouverture mains libres

– Chargeur à induction 15W

QASHQAI Tekna+

La version haut de gamme du Nissan QASHQAI, intègre de série toutes les innovations disponibles sur le crossover, et y ajoute davantage encore d’équipements pour plus de raffinement :

– Sellerie cuir matelassé Nappa

– Sièges avant chauffants / fonction mémoire / fonction massage

– Système audio Premium Bose® 10 haut-parleurs

– Toit panoramique en verre et rails de toit longitudinaux

Série spéciale QASHQAI Première Edition

Nissan a commercialisé dès le 18 février dernier une série spéciale de lancement, dénommée Première Edition. Elle propose un teintier bi-ton, et toutes les technologies de confort et de sécurité disponibles sur le Nissan QASHQAI.

BUSINESS EDITION : LA VERSION DEDIEE AUX PROFESSIONNELS

Le Nissan QASHQAI a toujours été plébiscité par les clients professionnels, qui représentent environ 20% de ses utilisateurs. C’est d’ailleurs sur la précédente génération du best-seller Nissan qu’est née la finition Business Edition, avant d’être étendue au reste de la gamme.

QASHQAI Business Edition

Basée sur la finition de cœur de gamme Acenta, elle y ajoute de série :

-Peinture métallisée

-Roue de secours temporaire

-Chargeur à induction 15W pour smartphone

-Apple CarPlay® sans fil

-Services télématiques NissanConnect Services

COULEURS UNIES OU BI-TON : 14 POSSIBILITES DIFFERENTES

Pour que chaque client puisse personnaliser son Nissan QASHQAI, Nissan offre une gamme de couleurs particulièrement étendue. Celle-ci est, d’une part, composée de 9 teintes unies. Une teinte opaque, rouge Toscane, est complétée de huit couleurs métallisées ou spéciales optionnelles : le tout nouveau bleu Magnétique spécifique au nouveau QASHQAI, mais aussi bleu Indigo, rouge Passion, rouge Fuji, gris Squale, gris Argile, blanc Lunaire et noir Métallisé.

En outre, le nouveau crossover est proposé en 5 couleurs bi-ton : noir Métallisé avec toit Gris Squale, ou bleu Magnétique, rouge Fuji, gris Argile ou blanc Lunaire avec toit Noir Métallisé.

LES TARIFS

Le nouveau Nissan QASHQAI est accessible à partir de 28 990 €.