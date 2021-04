Le rôle de l’entrepreneur office dans les nouveaux investissements des entrepreneurs et startuppers, par Carat Capital

Les entrepreneurs sont des investisseurs de plus en plus présents dans le financement des entreprises françaises et notamment des startups. Très impliqués dans leurs investissements, ils ont des attentes bien spécifiques très éloignées de celles des grandes fortunes familiales historiques françaises. D ‘où la naissance de l‘Entrepreneur Office qui a pour vocation de construire avec eux un patrimoine durable, en croissance, tout en leur permettant d‘accéder à une tranquillité d‘esprit.

Du Family Office à l‘Entrepreneur Office

Pour l’accompagnement patrimonial et financier des entrepreneurs, il existe une nouvelle génération de Family Office : l’Entrepreneur Office.

Une fortune est héritée. Le rôle du Family Office est de permettre à des familles fortunées de faire fructifier et de transmettre ce patrimoine aux générations suivantes et d’organiser la gouvernance familiale.

Un patrimoine est une histoire de talent, de courage, d’audace et de persévérance… qu’il faut savoir faire prospérer. Les entrepreneurs qui sont à l’origine d’un nouveau patrimoine, dont la vocation est de devenir transgénérationnel, répondent à des codes très différents des familles traditionnelles qui font appel aux services d’un Family Office. Leur entreprise est au centre de leur univers. Cet univers est complexe, mouvant et souvent imprévisible. L’Entrepreneur Office construit avec eux un patrimoine durable, en croissance, avec une approche entrepreneuriale de leur patrimoine, en respectant leurs codes.

Les nouvelles attentes des entrepreneurs qui disposent d‘un patrimoine

Contrairement aux familles traditionnelles françaises qui font appel aux Family Offices, ces nouveaux entrepreneurs ne souhaitent pas obligatoirement léguer toute leur fortune à leurs descendants mais veulent faire les bons investissements qui ont du sens, avec une notion forte du risque et un besoin de réactivité.

Il existe plusieurs types d’entrepreneurs, mais on distingue chez eux des traits communs :

* Ils ont besoin de beaucoup de sécurité sur la gestion de leur patrimoine personnel, parce que gérer une entreprise c’est de la prise de risque au quotidien,

* Ils souhaitent assurer la sécurité, le confort de leur environnement proche, mais une fois que l’environnement est sécurisé, ils ont envie de prendre des risques, et ils veulent les prendre vite.

* Ils sont en attente d’une vraie relation de proximité avec leur conseiller, Ils souhaitent être déchargés du stress et de la gestion opérationnelle de leur patrimoine, être pris en mains sur les sujets juridiques, financiers, sociaux, fiscaux, immobiliers, avec une approche professionnelle qui permette de concilier l’impact de leur – leurs – entreprise(s) sur leur patrimoine privé.

* Ils attendent des aides à la décision, plus que des propositions.

Quelles sont les nouvelles tendances d‘investissements de ces entrepreneurs qui ont réussi ?

* Ils sont globalement attirés par tout ce qui est nouveau, alternatif et exclusif, sans chercher des schémas extrêmement complexes.

Par exemple : ils sont très attirés par la gestion passive (ETF) parce que très attentifs à la logique de frais, mais aussi attirés par la nouveauté et les formats d’investissement différents comme les crypto-monnaies et les Hedge Funds.

* Ils ont une excellente vision de l’environnement macroéconomique et ils sont donc très sensibles et attirés par les thématiques d’investissements de long terme : l’éducation, l’environnement, la digitalisation, la santé.

* Ils recherchent le produit sur mesure créé spécifiquement pour eux, ou l’accès à des clubs deals à enveloppe très limitée, ou dans une logique très internationale. Finalement le rêve d’un entrepreneur qui a réussi c’est d’accéder à tous les produits réservés aux institutionnels.

* S’ils prennent des risques, ils veulent que leur argent soit utile. Ils aiment comprendre à quoi servent leurs investissements : ils sont par exemple très sensibles à l’investissement en Private Equity mais ils n’investissent pas dans une société ou un fonds sans comprendre la thématique, le passé des équipes, etc…

* Parmi ceux qui ont vraiment réussi, certains ont la fibre philanthropique et cherchent à donner du sens à ce qu’ils font et à leurs investissements : dans ce cas, 3 grandes thématiques se proposent à eux : la lutte contre le changement climatique, la formation, et le développement de l’entrepreneuriat.

Mais un Entrepreneur Office accompagne aussi parfois les startuppers avant qu’ils ne perçoivent tout ou partie de la valeur de leur entreprise, il les aide à grandir et à faire les meilleurs choix en anticipation pour revendre au mieux leur entreprise par exemple. Il s’adapte à leurs besoins tout au cours de leur existence en étant plus efficace.

La force de l’Entrepreneur Office de Carat Capital c’est sa capacité à répondre à l’ensemble de ces sujets depuis 15 ans.

L‘Entrepreneur Office favorise aussi la démocratisation du Private Equity.

De nombreuses entreprises sont sous capitalisées en France. Si la vision des Français a changé en matière d’investissement dans les entreprises grâce aux aides attribuées par l’État, il en est de même pour celle des entrepreneurs millennials qui aiment réinvestir une partie de leur patrimoine dans d’autres entreprises, parfois en se diversifiant.

Ils connaissent souvent les entreprises au tour de table desquelles ils veulent entrer, mais demandent aussi souvent le conseil de leur Entrepreneur Office pour trouver les meilleures opérations pour se diversifier.

Cédric Genet, Associé fondateur de Carat Capital, précise « Une des forces de l‘Entrepreneur Office de Carat Capital, c‘est sa capacité à mettre en relation toute sa communauté d‘entrepreneurs : clients, dirigeants de sociétés dans laquelle ses clients ont investi, Directeurs de fonds d‘investissement, parfois très impliqués dans la French Tech, France Digitale, le Galion, Croissance Plus… «