Lyra étend son service LUMA en le rendant compatible avec les terminaux de paiement Verifone

Le groupe Lyra offre désormais la possibilité d’utiliser sa solution de gestion des terminaux de paiement à distance Luma sur les terminaux Verifone (Gamme Engage V200 et V240). Une évolution majeure, menée en partenariat avec Verifone pour répondre à un fort besoin des banques et des mainteneurs français.

Luma, un service indispensable pour optimiser la gestion d’un parc de terminaux de paiement

Accompagner ses clients monétiques au plus près de leurs préoccupations est le leitmotiv du groupe Lyra depuis plus de 20 ans.

C’est pourquoi, pour répondre aux besoins de mise à jour des parcs de terminaux de paiement dans le cadre d’évolutions réglementaires (CB 5.5, CB6, migration STCA2…), Lyra a développé une solution innovante nommée Luma, mise à disposition de ses partenaires banques et mainteneurs depuis quelques années.

Grâce à une installation simple et une interface moderne, Luma permet aux gestionnaires de parcs d’avoir une supervision globale des informations sur l’ensemble de leurs terminaux.

Différentes actions peuvent être effectuées à distance sur un terminal ou plusieurs terminaux : synchronisation, téléchargement d’applications, remontées d’informations, paramétrage, initialisation d’applications…Autant de fonctionnalités indispensables pour les banques et les mainteneurs qui réduisent considérablement le nombre d’interventions nécessaires chez leurs clients commerçants, engendrant ainsi des économies importantes, tout en améliorant la qualité de leur service client, dans le cadre d’évolutions réglementaires et ergonomiques.

Jusqu’à présent Luma n’était disponible que sur les terminaux Ingenico. Aujourd’hui, grâce à son partenariat avec Verifone, Lyra apporte une valeur ajoutée forte en élargissant la disponibilité du service aux terminaux de paiement de la Gamme Engage V200 et V240, reconnus pour leur fiabilité et leur sécurité. Luma devient ainsi le seul outil multi-constructeurs du marché, facilitant considérablement la gestion à distance d’un parc de terminaux hétérogènes.

« Aujourd‘hui plus de 50% des terminaux de paiement utilisant la passerelle Lyra bénéficient de la solution Luma. Ce pourcentage est en constante augmentation, ce qui confirme le fort intérêt de ce service à valeur ajoutée. Grâce à cet engouement et notre partenariat avec Verifone, nous projetons rapidement un taux d‘utilisation aux 2/3 des terminaux de paiement. Autant de nouveaux utilisateurs dont le métier sera grandement facilité ! », indique Christophe Mariette, Directeur commercial du Groupe Lyra.

Un partenariat avec Verifone centré sur l’expérience client

Forts de leur connaissance du secteur, Lyra et Verifone se sont associés pour répondre aux besoins et enjeux forts de leurs clients communs.

« Luma a été l‘occasion de construire une collaboration technique et commerciale entre nos deux sociétés Lyra et Verifone France. Bien que concurrents dans certains domaines, nous avons su avancer en bonne intelligence dans le développement de cette solution, tout en gardant l‘objectif de servir nos clients communs en les impliquant dans nos échanges et tests », précise Guillaume Broutart – Directeur Commercial France Benelux – Verifone France.

S’appuyant sur les gammes Verifone compatibles NFC et sans contact, Lyra anticipe également la montée en puissance de l’utilisation de ce type de terminaux, adaptée aux évolutions des habitudes de consommation.

« JDC a fait le choix LUMA depuis maintenant plusieurs mois. La volonté de maîtriser son parc, avec près de 200 000 terminaux, la labellisation REMPARTS, ont été des facteurs importants pour ce choix. De plus, LYRA a été le premier à se positionner sur cette solution innovante mais a su également être à l’écoute de nos remarques pour pouvoir customiser la solution au plus près de nos attentes », témoigne Thierry Grebet – Directeur du Pôle Monétique – JDC