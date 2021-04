Un rêve devenu réalité : la CUPRA Tavascan deviendra un modèle de série

Pour CUPRA, il suffit que quelques personnes y croient fortement pour que les plus grands rêves se réalisent. Et le plus grand rêve de la marque est bel et bien en passe de devenir une réalité. En effet, lors de la conférence de presse annuelle 2021 de l’entreprise, Wayne Griffiths, le Président de CUPRA, a annoncé que la CUPRA Tavascan rejoindra le reste de la gamme de la marque en 2024.

« Notre rêve va devenir réalité : la CUPRA Tavascan sera bel et bien commercialisée. Basée sur la plateforme MEB du Groupe Volkswagen, elle sera conçue et développée à Barcelone, et sera commercialisée en 2024, aussi bien en Europe que sur les marchés internationaux » a déclaré M. Griffiths.

Une voiture de rêve

Lors de l’édition 2019 du salon de Francfort, CUPRA avait dévoilé le concept-car de la CUPRA Tavascan électrique, un modèle qui représentait la vision de la sportivité réinventée de la marque. Moins de deux ans plus tard, la marque a annoncé que le Tavascan deviendra le deuxième modèle 100 % électrique de CUPRA, juste après la CUPRA Born qui sera lancée à la fin de cette année.

Basée sur la plateforme MEB du Groupe Volkswagen, la CUPRA Tavascan sera conçue et développée à Barcelone. Elle sera commercialisée sur les marchés européens et internationaux en 2024. M. Griffiths a expliqué que l’équipe de R&D de Martorell travaille déjà sur le futur modèle de série. De plus, en vue de son développement, les ingénieurs de la marque suivent actuellement une formation pour acquérir de nouvelles compétences en matière d’électrification.

La performance réinventée

Le concept de la CUPRA Tavascan offre une vision unique de la haute performance : le design attrayant du véhicule dissimule une motorisation avancée entièrement électrique, et qui procure les sensations que tout conducteur de CUPRA est en droit d’attendre. Et ce avec le fameux silence et l’efficience qui caractérisent cette technologie.

Ce style très inspiré a d’ailleurs permis au concept-car de la CUPRA Tavascan d’obtenir la première place dans la catégorie « Concepts » du concours international de design Automotive Brand Contest.

Une vision ambitieuse

Cette année, CUPRA jouera un rôle important pour renforcer les résultats financiers de l’entreprise. CUPRA prévoit de doubler ses ventes, et de plus que doubler son chiffre d’affaires, qui s’élevait à environ 900 millions d’euros en 2020. La part de CUPRA passera de 5 à 10 % dans le volume total de l’entreprise.

CUPRA ouvrira également les portes des pays les plus électrifiés et de nouveaux marchés. La marque arrivera en Australie en 2022, une étape clé de son développement dans la région Asie-Pacifique. « L’Australie est un marché jeune et CUPRA est une marque jeune. Les clients sont friands de nouvelles marques, les revenus de la classe moyenne y sont élevés et la société est progressiste. Nous sommes convaincus que CUPRA est une marque qui peut réussir dans ce pays » a déclaré M. Griffiths.