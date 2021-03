Norma Capital lance une plateforme de souscription 100 % digitale, réservée aux CGP/CIF

Avec le lancement d’une nouvelle plateforme de souscription dématérialisée réservée aux conseillers en investissement financiers, Norma Capital franchit un pas de plus vers la souscription 100 % digitalisée de ses SCPI Vendôme Régions et Fair Invest.

Un parcours dynamique et intuitif.Les conseillers partenaires de Norma Capital peuvent, dès à présent, accéder à la solution Mipise, une plateforme de souscription 100 % en ligne leur permettant de gagner un temps précieux au bénéfice de l’accompagnement et du suivi de leurs clients. Par le biais d’un outil de souscription assistée, les partenaires CGP/CIF de Norma Capital vont profiter d’une expérience fluide et intuitive. Depuis un tableau de bord, ils pourront suivre et gérer directement l’ensemble du parcours client (personnes morales et physiques confondues).

Répondre aux enjeux de la digitalisation des activités. « Le parcours est simple, intuitif et efficace. La plateforme permet de répondre aux enjeux de long terme des CGP/CIF qui accèdent à une offre plurielle et adaptée aux situations spécifiques de leurs clients et des mesures sanitaires actuelles. », indique Thibault FEUILLET, Directeur Commercial de Norma Capital. Cet outil contribue également à la réduction de l’impact environnemental des activités de Norma Capital, en réduisant, dans la mesure du possible, les supports papiers.