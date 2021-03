Des idées de cadeau pour la fête des Mères et des Pères : pour que le temps passé ensemble soit encore plus beau

Qu’est-ce qui fait particulièrement plaisir aux parents ? Le temps qu’ils passent avec leurs enfants. Villeroy & Boch fait de ces moments partagés des instants inoubliables avec des décors fleuris colorés, des accessoires pour la maison expressifs et des idées de cadeaux pleines de goût. De petites attentions envoyées par la poste apportent, de plus, du réconfort si une visite en personne n’est pas possible en ce moment et elles donnent un avant-goût de la joie des retrouvailles.

Passer la journée ensemble

La meilleure façon de débuter cette journée consacrée aux parents est un petit-déjeuner ou un brunch partagé sur une table joliment dressée. Les fleurs sont, pour ce faire, incontournables, par exemple, sous forme de bouquet plein de fraîcheur disposé dans un vase Manufacture Collier mat et raffiné. Mais leurs fleurs d’un décor sont également ce qui rend une journée spéciale : les fleurs inspirées du jardin d’été de Monet de la collection best-seller Mariefleur ne fanent ainsi jamais ! La vaisselle en blanc pur Manufacture Rock blanc, NewMoon ou NewWave séduira tous ceux qui apprécient un décor plus discret et un design exclusif. Ces deux styles constituent toutefois un cadre parfait pour un menu spécial avec lequel les enfants feront plaisir à leurs parents. Les verres à vin, à whisky ou à cocktail originaux proposent de quoi passer une agréable soirée décontractée.

Penser les uns aux autres même à distance

Mais que faire lorsqu’une rencontre n’est pas possible ? Les parents se réjouiront, dans ce cas, de recevoir des petits cadeaux et des petites attentions. Les mugs durables To Go réutilisables à l’infini sont actuellement particulièrement populaires. Ils permettront aux personnes à qui ils seront offerts de déguster leur café ou leur thé, à tout moment et partout, tout en pensant à leurs proches. Et pourquoi ne pas opter pour de jolis bols ? Ces petites coupes sont décoratives et si polyvalentes qu’elles peuvent être utilisées tout au long de la journée, naturellement pour le repas, mais également pour y déposer des bijoux ou de petits objets.

Astuce supplémentaire : la boutique en ligne Villeroy & Boch propose de nombreuses autres inspirations. Le dénicheur de cadeaux virtuel suggère des idées et constitue une aide précieuse lors de la recherche. Le mieux est l’essayer et de se laisser inspirer !