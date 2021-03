Serious Factory réalise le premier serious game sur Process Communication Model® pour Kahler Communications

Le groupe Kahler Communications, distributeur mondial de la méthode Process Communication Model® (PCM), souhaitait sensibiliser ses formateurs, coachs et utilisateurs finaux à son modèle au moyen d’un outil digital innovant qui intègre des mécanismes de gamification et d’apprentissage par essai/erreur.

Convaincues par l’expertise en digital learning et serious gaming de Serious Factory, KCF a sélectionné l’éditeur et sa solution logicielle Virtual Training Suite (VTS) pour ce projet ambitieux, ce qui démontre, une fois encore, que le digital est au service de l’humain.



Process Communication Model®

C’est en partenariat avec la NASA, qui souhaitait préparer les équipages d’astronautes à mieux travailler ensemble, que le modèle PCM créé par le Docteur en psychologie Taibi Kahler a connu son développement initial. Premier modèle basé sur l’observation des comportements, PCM est à la fois un modèle de personnalité et de communication qui permet de développer la connaissance de soi et des autres, et d’optimiser les relations au quotidien.



Il s’est rapidement imposé dans le monde entier comme un outil essentiel pour l’entreprise autant que pour les familles. PCM est le seul modèle qui propose à la fois d’identifier, de prévenir et d’éviter les malentendus stériles et parfois destructeurs du quotidien, grâce à une meilleure connaissance des profils de personnalité et la prévisibilité des comportements sous stress.



Un outil digital pour améliorer les relations humaines

La formation PCM repose donc sur l’humain et la communication. Alors comment le digital peut-il y avoir sa place ? C’était là l’un des enjeux majeurs de ce projet. En collaborant étroitement avec KCF, Serious Factory a proposé une expérience très engageante pour les utilisateurs, au moyen d’un serious game sur-mesure qui mêle avec succès décors 3D immersifs et personnages réalistes ainsi que signaux verbaux et non-verbaux.

En mettant sur pied une équipe composée d’experts Process Communication Model de Kahler Communications et d’experts en gamification de Serious Factory, la co-création pédagogique et digitale a été un réel succès. Tant pour ce qui est de la pertinence et du réalisme des situations, que pour l’engagement de l’apprenant grâce à un environnement ludique, graphique et innovant.

Plus que jamais, on apprend en faisant

Pour Mickaël Dufourneaud, Directeur des opérations de Kahler Communications, « Je ne m’attendais pas à un tel résultat. Je me suis RÉ-GA-LÉ ! J’en ai presque oublié que les interactions des personnages dans leurs environnements sont virtuelles. Génial d’avoir un outil qui permet à chacun d’avancer à son rythme dans la découverte de PCM, pour mieux communiquer et gérer les situations délicates ».

Un serious game unique pour des usages variés

L’autre enjeu fort était de proposer une solution adaptée à deux cibles : les apprenants et les formateurs et coachs certifiés. C’est ainsi que le serious game développé est proposé aux apprenants, soit en vue de préparer leur formation ou leur coaching, soit en renforcement des acquis. Il est également proposé au réseau des certifiés PCM en tant que support innovant d’animation ou de coaching.

Pour que ce dispositif pédagogique réponde pleinement à ces deux enjeux, la prise en compte de « l’expérience utilisateur » et de « l’expérience apprenant » a été primordiale. Tout au long du parcours de conception du serious game, des certifiés PCM et des apprenants ont pu tester les différentes étapes clés, de telle sorte que le résultat soit réaliste et reflète des scènes de la vie courante et qui auraient très bien pu se produire.

Le serious game permet donc d’améliorer sensiblement l’offre du réseau et de renforcer la valeur ajoutée des certifiés PCM dans leur cœur de métier.

Pour Cyril Collignon, Président du groupe Kahler Communications, « Le travail de grande qualité réalisé par les équipes de Serious Factory va nous permettre d’améliorer notre dynamique d’animation de notre réseau des certifiés PCM et de leurs clients. À l’ère de la digitalisation à marche forcée, nous avons su construire ensemble un outil pédagogique innovant, parfait pour s’entraîner à gérer les relations humaines au quotidien. Un bel outil pour s’entrainer à faire passer nos messages dans le confort du test and learn ».

À propos de Serious Factory

Serious Factory est éditeur de solutions pédagogiques innovantes pour la formation. Grâce à son expertise en ingénierie pédagogique et en gamification, Serious Factory accompagne ses clients sur l’ensemble du programme de formation pour le rendre réellement efficace : acquisition de connaissances (modules de Digital Learning, Serious Games, Blended-Learning…), développement et renforcement de compétences (travaux pratiques, simulateur comportemental…), mise à jour des contenus et suivi des compétences au quotidien.

Plus d’informations sur : www.seriousfactory.com





À propos de Kahler Communications

Kahler Communications développe un réseau de professionnels certifiés Process Communication Model® (PCM) qui propose des formations, du coaching et du recrutement avec la conviction profonde que la qualité de la relation est source d’épanouissement pour la personne et pour l’organisation. PCM est un outil puissant pour se connecter à l’autre au quotidien, en validant que notre message est bien passé. C’est aussi un formidable modèle de développement personnel continu. Aujourd’hui, à travers son réseau de 4000 formateurs et coachs certifiés PCM, épaulés par 32 distributeurs, ce sont plus de 1,4 million de personnes qui utilisent le modèle.

Plus d’informations en français sur : www.kcf.fr