Le succès encore une fois au rendez-vous : Opel a déjà produit plus de 300 000 nouvelles Corsa

La nouvelle Corsa reste un gage de succès pour Opel : la dernière génération de la célèbre citadine est sortie déjà sortie des chaînes de Saragosse, en Espagne, à quelques 300 000 exemplaires, pour être livrée à des clients du monde entier. Depuis le lancement commercial de la Corsa en novembre 2019, la voiture a été un véritable succès et a remporté divers prix. Par exemple, la Corsa-e tout-électrique s’est vu attribuer le « Volant d’Or », récompense couronnant la citadine la plus populaire en Allemagne en 2020.

Mais la Corsa n’a pas que des honneurs à son actif : elle s’avère également extrêmement populaire auprès des clients. Le plus petit modèle du portefeuille de produits d’Opel n’a pas seulement été le véhicule le plus vendu dans le segment des citadines en Allemagne en 2020, il est également en tête de son segment cette année. Et, parfois, la nouvelle Corsa a été la voiture la plus vendue tous segments confondus au Royaume-Uni l’année dernière – une position qu’elle occupe actuellement cette année aussi.

Du Chili à la Réunion et du Maroc à l’Afrique du Sud, la Corsa est également très appréciée en dehors de l’Europe. Les ventes internationales de Corsa ont presque triplé en 2020 et le mouvement continue de s’amplifier au début de l’année 2021 : les ventes de Corsa sur les marchés export Moyen-Orient / Afrique, Amérique latine et Asie / Pacifique ont déjà plus que doublé au cours des deux premiers mois de 2021 par rapport à l’ensemble du premier trimestre de l’année 2020. La Corsa joue également un rôle central dans les autres plans d’expansion et marquera, entre autres, le retour de la marque au Japon. Cela fait de la Corsa un élément essentiel de l’offensive d’Opel à l’export.

La Corsa est également la clé de l’offensive globale d’Opel en matière d’électrification. Rien qu’au cours des deux premiers mois de l’année, plus de 4 000 Corsa-e ont été vendues. Tant les particuliers que les flottes sont enthousiastes quant à son adéquation à une utilisation au quotidien.

« La Corsa est un véritable succès pour la marque Opel et la nouvelle génération perpétue la longue tradition de ce modèle. Avec la Corsa et le nouveau Mokka, qui vient d’arriver chez nos concessionnaires, nous avons deux nouveaux modèles convaincants à proposer dans des segments très importants. Cela nous donne un remarquable coup de pouce, » note Michael Lohscheller, CEO d’Opel.

L’Opel Corsa permet également aux clients d’accéder à des technologies et des systèmes d’assistance que l’on ne trouve plus souvent que sur des segments plus haut de gamme. Parmi les équipements les plus remarquables, il est possible de citer l’éclairage matriciel adaptatif anti-éblouissement IntelliLux LED® qu’Opel propose pour la première fois dans le segment des citadines. En outre, le best-seller des citadines est équipé de nombreuses aides à la conduite avancées. Grâce à la caméra frontale haute technologie, la reconnaissance des panneaux de signalisation détecte un large éventail d’informations, comme les panneaux à LED. Les limites de vitesse enregistrées dans le système apparaissent sur l’écran. L’alerte anticollision avant avec freinage automatique d’urgence et détection des piétons et des cyclistes est active à des vitesses comprises entre 5 et 85 km/h et augmente considérablement la sécurité, notamment dans les embouteillages. Le régulateur de vitesse adaptatif adapte automatiquement la distance entre la voiture et le véhicule qui la précède en décélérant ou en accélérant. Si le véhicule placé devant décélère, la Corsa ralentit également, jusqu’à l’arrêt si nécessaire. Si le véhicule précédent reprend de la vitesse, la Corsa accélère également jusqu’à la vitesse de consigne. Le système d’aide au maintien dans la voie (Lane Keep Assist) applique une correction progressive de la trajectoire en donnant une petite impulsion au volant si la voiture quitte sa voie de manière non intentionnelle. L’alerte d’angle mort latéral, la caméra à 180 degrés et divers aides au stationnement facilitent les manœuvres en ville.

L’Opel Corsa-e est compacte, agile et adaptée à un usage quotidien grâce à son autonomie de 337 kilomètres selon la norme WLTP1. La batterie de 50 kWh peut recouvrer rapidement jusqu’à 80% de sa charge en 30 minutes. La Corsa-e est prête pour toutes les options de recharge – wallbox, borne de recharge rapide ou câble pour prise domestique – et la batterie est couverte par une garantie de huit ans/160 000 kilomètres.

[1] Autonomie déterminée selon la méthodologie de la procédure d’essai WLTP (R (EC) n° 715/2007, R (EU) n° 2017/1151). L’autonomie réelle peut varier en usage quotidien et dépend de différents facteurs, notamment du style de conduite personnel, des caractéristiques du parcours, de la température extérieure, de l’utilisation du chauffage et de la climatisation et du pré-conditionnement thermique.