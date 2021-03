Ouverture à la commande de la nouvelle série limitée Polo ‘Edition’

Peu avant la révélation en Première Mondiale de la Nouvelle Polo prévue au printemps, Volkswagen lance une nouvelle série limitée d’entrée de gamme sur la Polo actuelle, baptisée ‘Edition’.

Limitée à 1133 exemplaires et offrant un avantage client de 1025 euros, cette nouvelle série limitée ‘Edition’ est basée sur la finition Polo. Attractive et connectée, cette dernière bénéficie, sans surcoût, des éléments complémentaires suivants :

– Climatisation manuelle ‘Climatic’

– ‘App-Connect®’ sans fil : affichage et contrôle via l’écran tactile du véhicule, du contenu, des fonctions et des applications compatibles présents sur le smartphone

– Accoudoir central à l’avant avec compartiment de rangement et 2 ports USB-C de recharge à l’arrière



Un pack ‘Edition Plus’ (Park Pilot, Roue de secours, Pack visibilité), spécifique à cette série limitée et en option au prix de 720 euros, offre la possibilité de compléter la dotation de série.



Disponible à partir de 130€/mois, ou 17 260 euros, et proposée avec les motorisations 1.0 MPI 80 BVM5 et 1.0 TSI 95 BVM5, cette nouvelle série limitée ‘Edition’ est d’ores et déjà disponible à la commande.