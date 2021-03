FEMMES EN REGARD – Exposition photographique 2021

Du 30 mars au 30 juin 2021, Guerlain rassemble les œuvres de quatorze femmes photographes, qui nous invitent à réfléchir sur la manière dont une femme peut regarder une autre femme, au 68, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris

Un cycle de sept conférences donnera également la parole aux photographes exposées. Une manière complice et engagée d’explorer la singularité et la justesse du regard de ces artistes, et favoriser la reconnaissance de leur contribution immense au champ artistique.

LES PHOTOGRAPHES

Charlotte Abramow

Marie Rouge

Delphine Diallo

Valérie Belin

Sabine Weiss

Martine Franck

Françoise Huguier

Carolle Bénitah

Bettina Rheims

Christine Spengler

Alice Springs

Sarah Moon

Dominique Issermann

Cindy Sherman

LES CONFÉRENCES

Un cycle de sept conférences animées par des femmes permettra de donner la parole à la plupart des artistes exposées : Charlotte Abramow, Valérie Belin, Françoise Huguier, Sarah Moon, Marie Rouge, Christine Spengler et Sabine Weiss.

Leur offrir un espace d’expression est une manière de croiser des regards, non seulement photographiques, mais aussi de points de vue, d’idées, en retraçant le parcours et la vie de celles qui font la photographie aujourd’hui.

Rendez-vous les jeudis à 18 h 30 :

le 15 avril, le 22 avril, le 29 avril,le 6 mai, le 20 mai, le 3 juin, et le 10 juin.

Le détail du programme et la retransmission des conférences est à retrouver sur :

https://www.guerlain.com/fr/fr-fr/c/femmes-enregard-programme.html