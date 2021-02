Nissan se fixe un objectif de neutralité carbone pour 2050

Nissan Motor Co., Ltd. s’est fixé comme objectif d’atteindre la neutralité carbone dans toutes les opérations de l’entreprise et dans l’ensemble du cycle de vie* de ses produits d’ici 2050. Dans le cadre de cet effort, l’ensemble des gammes de tous les nouveaux modèles Nissan lancés sur les principaux marchés à partir du début des années 2030 seront électrifiées.

Afin de progresser vers son objectif de neutralité carbone, Nissan va développer de nombreuses innovations en matière d’électrification et de technologies de fabrication dans les domaines stratégiques suivants :

Innovations en matière de batteries, y compris les technologies de semi-conducteurs et les technologies connexes, pour développer des véhicules électriques plus économiques et plus efficients.

Poursuite du développement des groupes motopropulseurs électrifiés e-POWER de Nissan pour améliorer encore leur efficience énergétique.

Développement d’un écosystème de batteries pour soutenir la production d’énergie locale pour les bâtiments, en utilisant des sources d’énergie renouvelables. Nissan prévoit une collaboration accrue avec le secteur de l’énergie pour soutenir la décarbonisation des réseaux électriques.

Innovations dans le processus de fabrication des véhicules pour améliorer la productivité, à commencer par l’initiative Nissan Intelligent Factory. Dans le cadre de ses efforts pour atteindre la neutralité carbone, l’entreprise s’efforcera également d’améliorer l’efficience énergétique de la production et des matériaux utilisés.

« Nous sommes déterminés à contribuer à créer une société neutre en carbone et à accélérer l’effort mondial contre le changement climatique. » explique Makoto Uchida, CEO de Nissan. « Notre offre de véhicules électrifiés continuera de s’étendre dans le monde entier, ce qui contribuera grandement à ce que Nissan devienne neutre en carbone. Nous continuerons d’encourager l’innovation qui améliore la vie des gens tout en contribuant à construire un avenir durable pour tous. »

Les ambitions de Nissan s’appuient sur ses programmes à long terme, se déroulant sur une décennie, pour réduire les émissions et fournir des technologies de véhicules électriques qui profitent à l’environnement et à la société. Les efforts d’électrification et de réduction des émissions de l’entreprise soutiennent les objectifs de l’Accord de Paris des Nations Unies sur le changement climatique et les progrès mondiaux vers la neutralité carbone d’ici 2050.

L’ambition de Nissan intègre les initiatives déjà prises dans le cadre du Nissan Green Program et sur le travail continu de l’entreprise pour minimiser l’empreinte carbone de ses produits et opérations. Nissan a lancé la première voiture électrique grand public au monde, la Nissan LEAF, et a vendu plus de 500 000 véhicules zéro émission à ce jour. Nissan continue également de travailler avec de nombreux industriels et pouvoirs publics pour développer les infrastructures et sensibiliser les populations aux avantages des véhicules électriques.

Avec l’électrification de l’ensemble des gammes de ses nouveaux modèles sur les marchés clés comme le Japon, la Chine, les États-Unis et l’Europe d’ici le début des années 2030, Nissan figurera parmi les leaders dans l’adoption de la technologie des véhicules électriques.

Nissan estime que l’industrie automobile peut être une force motrice pour répondre aux besoins environnementaux et climatiques mondiaux grâce à un engagement en faveur de l’innovation et de la réduction des impacts, et en collaborant avec les autorités et des partenaires du monde entier. Lorsqu’elles sont combinées au développement des énergies renouvelables et des infrastructures de recharge, l’électrification des véhicules et une gestion durable des opérations de l’entreprise peuvent contribuer à accélérer l’arrivée d’un avenir neutre en carbone.

*Le « cycle de vie » comprend l’extraction des matières premières, la fabrication, l’utilisation et le recyclage ou la réutilisation des véhicules hors d’usage.

