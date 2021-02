Le plaisir de conduite zéro émission n’a jamais été aussi séduisant : Nouvelle finition MINI Electric Collection disponible exclusivement sur la MINI Cooper SE 100% électrique

À partir de mars 2021, la MINI Cooper SE apportera encore plus de plaisir de conduite dans le monde de la mobilité électrique grâce à de nouveaux accents de design et de nouveaux équipements intégrés à la nouvelle finition exclusive MINI Electric Collection. Cette dernière combine le nouveau langage de design extérieur des citadines MINI, tels que la face avant redessinée et le toit « Multitone », avec des éléments distinctifs à l’extérieur comme à l’intérieur ainsi que des équipements de haute qualité.

Cette nouvelle finition, réservée à la MINI Cooper SE 100% électrique, comprend la teinte de carrosserie Island Blue métallisé, proposée pour la première fois sur ce modèle. En alternative, l’inédite teinte Rooftop Grey métallisé est disponible. La finition MINI Electric Collection comprend également le toit « Multitone »* qui constitue la forme de peinture contrastante la plus expressive à ce jour dans le segment des citadines. À l’aide d’une nouvelle technique de peinture, l’usine MINI d’Oxford parvient à créer un fascinant dégradé de couleurs allant du San Marino Blue au Jet Black en passant par le Pearly Aqua, qui s’étend du cadre du pare-brise à l’arrière du toit.

Le bandes de capot et latérales au design exclusif contribuent également à l’aspect expressif de la voiture et, grâce à leur léger dégradé de couleurs, complètent avec style le toit « Multitone ». Les coques de rétroviseurs extérieurs noires, les jantes en alliage léger 17’’ MINI Electric Collection – reprenant le design des jantes « Power Spoke » sans le contour Energetic Yellow – et les éléments extérieurs Piano Black ajoutent à la MINI Electric Collection une subtile touche de sportivité.

De plus, la MINI Electric Collection est dotée, en France, des projecteurs adaptatifs Full LED MATRIX dont la fonction matricielle pour les feux de route permet d’éviter d’éblouir les autres usagers de la route, du toit ouvrant panoramique en verre, des seuils de porte avec logo MINI Electric, des sièges sport tissu/simili cuir « Black Pearl » Light Grey, des surfaces intérieures inédites en finition MINI Yours Aluminium et du ciel de pavillon anthracite. Le caractère premium et raffiné de l’intérieur est également renforcé par le volant sport en cuir Nappa, qui arbore également le logo MINI Electric.

La MINI Electric Collection offre une manière particulièrement exclusive de vivre le plaisir de conduire sans émissions locales. La puissance spontanée du moteur électrique de 135 kW/184 ch couplée à un châssis aux réglages spécifiques et à un centre de gravité bas permettent à la MINI Cooper SE d’offrir l’agilité caractéristique des modèles MINI. La batterie lithium-ion haute tension, intégrée au plancher, permet une autonomie de 203 à 234 kilomètres selon la norme d’homologation WLTP.

De nouveaux packs d’équipements dans les domaines du confort, de la connectivité et de l’assistance au conducteur sont également disponibles en option. Le volant chauffant est également proposé pour la première fois afin d’accroître le confort par temps froid. L’équipement de série de la MINI Cooper SE comprend le pack Connected Navigation. Le pack Technology optionnel complète la dotation déjà très riche de la MINI Electric Collection avec l’affichage tête-haute (HUD), le système Bluetooth avec recharge par induction du téléphone, le service de conciergerie et le système de haut-parleurs HiFi Harman/kardon®.

Le nouvel avertisseur de sortie de voie fait partie du Kit Safety et avertit le conducteur du risque de franchissement involontaire de ligne par des vibrations du volant. Le régulateur de vitesse actif optionnel évolue et dispose désormais pour la première fois d’une fonction Stop & Go. Elle permet au système de ralentir la MINI Cooper SE jusqu’à l’arrêt si nécessaire. Il suffit ensuite d’appuyer brièvement sur la pédale d’accélérateur pour remettre la voiture en marche et continuer à utiliser le régulateur de vitesse actif. Le conducteur bénéficie ainsi d’un soutien efficace, en particulier dans les embouteillages, et si le plaisir de conduire est temporairement limité, le conducteur peut au contraire profiter d’un confort de conduite accru.

La MINI Cooper SE en finition MINI Electric Collection est d’ores et déjà disponible à la commande en France à partir de 40 200 €.

* Omission gratuite possible. Le toit « Multitone » est alors remplacé par un toit noir.