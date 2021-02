Nouvel Opel Combo-e Life : le génie des familles passe à l’électrique

Chargé à bloc et bientôt disponible, voici le dernier-né des véhicules électriques Opel, le Combo-e Life tout-électrique. Très polyvalent et pratique, offrant un espace intérieur immense, le véhicule de loisirs (LAV, leisure activity vehicle) tout-électrique du constructeur allemand est équipé d’une ou deux portes latérales coulissantes et est disponible en version standard de 4,4 mètres ou en version XL de 4,75 mètres, toutes deux avec cinq ou sept places. En fonction du type de conduite et de la température ambiante, le nouveau Combo-e Life peut parcourir jusqu’à 280 kilomètres avec une seule charge de sa batterie lithium-ion de 50 kWh (WLTP)1. Il est possible de récupérer 80% de batterie en environ 30 minutes sur une borne de recharge publique.

L’Opel Combo-e Life s’adresse tout particulièrement aux jeunes familles devant faire face à une multitude de contraintes au quotidien, vivant dans ou à proximité des villes : il leur faut transporter plusieurs enfants, mais elles veulent pour cela utiliser une « mobilité verte ». La nouvelle voiture électrique de la marque au Blitz dispose même d’une capacité de remorquage de 750 kg2 – la meilleure de sa catégorie sur ce segment – et peut recevoir en option un système de gestion de la stabilité de l’attelage.

« Au sein de notre gamme de voitures électrifiées, le Combo-e Life est le génie des familles, » déclare Michael Lohscheller, CEO d’Opel. « Le Combo-e Life est probablement la voiture la plus universelle de notre gamme de voitures particulières électrifiées, » Michael Lohscheller, CEO d’Opel. « La version tout-électrique de notre véhicule de loisirs offre aux clients qui ont besoin de disposer de beaucoup de places et d’un maximum d’espace l’atout supplémentaire d’une propulsion sans émissions et quasiment silencieuse. »

Propulsion électrique : une mobilité propre pour la campagne et pour la ville

Grâce à la puissance de 100 kW (136 ch) et au couple de 260 Nm de la machine électrique, le Combo-e Life se révèle aussi parfaitement taillé pour aborder les routes de campagne. Selon la version, le véhicule de loisirs se contente de 11,2 secondes3 pour franchir le 0 à 100 km/h, tandis que la vitesse maximale de 130 km/h (limitée électroniquement) permet à ce VDL d’aborder sans arrière-pensée l’autoroute. Le rendement profite de la présence d’un système sophistiqué de freinage par récupération avec deux options sélectionnables par l’utilisateur.

La batterie de 216 cellules et 18 modules est logée sous le plancher entre les essieux avant et arrière, de sorte qu’elle ne compromet pas l’exploitation de l’habitacle. Grâce à cette implantation, la batterie abaisse également le centre de gravité, ce qui favorise la stabilité au vent et le comportement en virage, pour un plaisir de conduite accru.

Le Combo-e Life est prévu pour se recharger de multiples façons en fonction de différentes infrastructures énergétiques, allant de la wallbox à la borne de recharge rapide, en passant même par le simple câble pour se recharger à partir d’une prise domestique. En utilisant une borne de recharge publique de 100 kW en courant continu, il est possible de retrouver 80% de la charge de la batterie de 50 kWh en environ 30 minutes seulement. En fonction du pays et de l’infrastructure, le Combo-e Life reçoit en série un puissant chargeur embarqué triphasé de 11 kW ou un chargeur embarqué monophasé de 7,4 kW.

Exceptionnel : un éventail très fourni d’aides à la conduite ultra modernes

Tout comme les versions équipées de moteurs essence ou diesel qui se sont vu décerner le titre de « Best Buy Car Europe 2019 » par AUTOBEST, le Combo-e Life zéro émission ne fait aucune concession en matière de sécurité, de confort ou de fonctionnalité. L’éventail très complet profite des derniers progrès, que ce soit côté équipements ou côté aides à la conduite. Le Combo-e Life dispose de la gestion de la progression en descente, de l’assistance au maintien de la trajectoire et du détecteur de vigilance du conducteur, sans oublier la reconnaissance des panneaux de signalisation et l’alerte anticollision frontale avec détection des piétons et freinage d’urgence automatique.

Très utile lors des manœuvres, la caméra de recul panoramique améliore la vision vers l’arrière et sur les côtés. Et pour tous ceux qui sont amenés à rouler dans des terrains difficiles, boueux, sableux ou enneigés, il est possible d’équiper le Combo-e Life du système d’antipatinage électronique IntelliGrip.

Opel propose le Combo-e Life en deux longueurs (4,40 m et 4,75 m en version XL) avec cinq ou sept places, ce qui en fait également une voiture qui peut intéresser les taxis et autres navettes. La version courte à cinq places offre 597 litres de volume de coffre (850 litres dans la version longue). Le génie du quotidien peut presque se transformer en fourgon de transport de marchandises quand les sièges arrière sont rabattus. Le volume des bagages de la version courte fait alors plus que tripler pour atteindre 2.126 litres, tandis que la version longue peut transporter jusqu’à 2.693 litres. En outre, le siège du passager avant peut en option s’équiper d’un dossier rabattable : une fois rabattu, il arrive à la hauteur des sièges arrière, et la zone de chargement devient alors assez longue pour pouvoir transporter des planches de surf.

Vue sur le ciel : toit panoramique avec store électrique et console de pavillon

Les bagages étant rangés en toute sécurité, le toit panoramique optionnel permet aux passagers de regarder les étoiles ou de profiter des rayons du soleil. Si le soleil est trop fort, il suffit d’appuyer sur le bouton situé dans la console de pavillon pour actionner un store électrique qui évitera le rayonnement direct et protégera les occupants. En position ouverte, le toit panoramique améliore encore la sensation d’espace tout en créant une ambiance agréable et lumineuse. Lorsqu’il est commandé avec le toit panoramique, le Combo-e Life reçoit une console qui court tout le long du pavillon au centre du véhicule disposant d’un éclairage LED en série. Dans cette configuration, le véhicule est également équipé d’un grand compartiment de rangement de 36 litres monté en position arrière au-dessus du coffre.

Sur les deux versions, il est possible d’opter soit pour la banquette 2/3-1/3 de série en deuxième rangée, ou pour trois sièges individuels, qui peuvent être repliés facilement depuis le coffre. Dans les deux cas, chaque place assise est équipée en série de son propre support de siège enfant ISOFIX, et la largeur est suffisante pour monter trois sièges enfants l’un à côté de l’autre.

Une fois tout le monde confortablement installé, il aura le loisir de profiter de l’infodivertissement du Combo-e Life. Les systèmes Multimedia Radio et Multimedia Navi Pro sont équipés d’un grand écran tactile de 8,0 pouces et d’une connectivité de pointe. Les deux systèmes gèrent l’intégration des téléphones via Apple CarPlay et Android Auto.

E-services : recharger le Combo-e Life dans toute l’Europe, c’est simple comme bonjour

Afin de faciliter au maximum l’utilisation du Combo-e Life, « OpelConnect », l’application « myOpel » et « Free2Move » proposent des solutions spécifiques conçues pour les véhicules électriques. Ces services sont accessibles en passant par des applications.

La fonction « Charge My Car » de l’application « Free2Move Services » permet de se raccorder sur plus de 220.000 bornes de recharge dans toute l’Europe, et de payer par ce biais sa consommation. Pour faciliter encore le choix, l’application « Free2Move Services » effectue une présélection des bornes de recharges accessibles en fonction de la distance jusqu’à la borne, de la vitesse de chargement et du prix pratiqué à la date choisie.

En outre, l’offre « OpelConnect » comprend de nombreux services, comme l’appel d’urgence eCall, l’appel à un centre d’assistance routière ou la possibilité de connaitre l’état du véhicule et son statut. La LIVE Navigation4 offre des informations routières en ligne et en temps réel.

Le nouveau Combo-e Life fera son apparition chez les concessionnaires cet automne. Dernière addition à l’offre de véhicules passagers électrifiés d’Opel, il va rejoindre la Corsa-e, le Mokka-e, l’hybride rechargeable Grandland X et le Zafira-e Life. La marque comptera neuf modèles électrifiés dans sa gamme d’ici la fin de l’année, qui verra l’arrivée d’une nouvelle génération de l’Astra ainsi que celles des véhicules utilitaires légers (VUL) Vivaro e, Combo-e et Movano-e. Opel proposera une version électrifiée de chaque représentant de VP et de VUL d’ici 2024.

[1] Autonomie déterminée selon la méthodologie de la procédure d’essai WLTP (R (CE) n° 715/2007, R (UE) n° 2017/1151). L’autonomie réelle peut varier en utilisation quotidienne et dépend de divers facteurs, notamment du style de conduite adopté, des caractéristiques de l’itinéraire, de la température extérieure, de l’utilisation du chauffage et de la climatisation et du pré-conditionnement thermique.

[2] Remorque freinée, pente à 12%

[3] Données provisoires

[4] Services LIVE Navigation gratuits pendant 36 mois à compter de l’activation. Payants ensuite.