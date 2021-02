CUPRA Formentor VZ5, l’expression ultime en matière de performance

CUPRA n’a jamais hésité à redéfinir les règles de son segment, à proposer de nouvelles idées et à bousculer les idées reçues. La CUPRA Formentor est un véhicule qui réunit les caractéristiques d’un SUV avec la sportivité d’une berline, sous la forme d’un coupé.

Son design lui confère un caractère unique qui répond parfaitement aux besoins actuels des clients, tout en proposant une large gamme qui lui permet de se distinguer de ses concurrents. Le Formentor est un modèle destiné à aider la marque à repousser les limites, alors que CUPRA s’apprête à fêter son troisième anniversaire.

La CUPRA Formentor VZ5 sera dotée d’un bloc cinq cylindres, qui lui procure un surplus de sportivité, améliorant une conduite extrêmement dynamique. Cette nouvelle version représentera le nec plus ultra en matière de performances pour les amateurs de voitures essence. À ce titre la nouvelle CUPRA Formentor VZ5 atteint le niveau de technologie le plus poussé entre le monde de la course automobile et les modèles de série.

« La CUPRA Formentor représente l’essence même de la marque.

Dans la gamme qui comporte déjà sept motorisations dont une version hybride rechargeable hautes performances, l’arrivée d’un moteur cinq cylindres encore plus extrême, renforcera son positionnement de véhicule destiné aux vrais amateurs .

Cette nouvelle motorisation , conforme aux engagements de la tribu CUPRA, nous permettra d’atteindre de nouveaux clients » a déclaré Wayne Griffiths, Président de CUPRA et de SEAT.

Préparez-vous le 22 février prochain, à découvrir la CUPRA Formentor VZ5, l’expression ultime de CUPRA avec son moteur cinq cylindres.

Une date qui coïncidera avec le troisième anniversaire de la marque. Outre cette nouvelle version en édition limitée, CUPRA profitera de l’occasion pour faire d’autres annonces importantes.