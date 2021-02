SAINTVALENTINSPA – 3 000 ANIMAUX À L’ADOPTION RECHERCHENT « UN PLAN SÉRIEUX »

À l’occasion de la Saint-Valentin, la SPA présente ses 3 000 pensionnaires à l’adoption en inversant la tendance : ce sont les animaux qui cherchent leur compagnon pour la vie avec des critères précis !

« À LA SPA, ILS CHERCHENT TOUS UN PLAN SÉRIEUX »

Comme nos concitoyens, cette année particulière complique la rencontre avec leur futur adoptant !

À l’heure où les codes évoluent et les sites de rencontres se développent toujours autant, cette campagne éphémère s’inscrit dans l’ère du temps et place la SPA comme un référent sérieux ! L’association se positionne, durant quelques jours, comme une plateforme de rencontre on ne peut plus sérieuse entre des animaux qui cherchent une seconde chance, un nouveau foyer et des futurs adoptants responsables ! De quoi générer des rencontres pour la vie !

LA SPA POUR TOUS !

Les 62 refuges et Maisons SPA recueillent des animaux de tous profils (âges, races, caractères). Ce sont donc autant de possibilités pour de futurs adoptants, en fonction de leur style de vie, de rencontrer l’animal qui leur correspondra avec un coup de cœur assuré !

« J’invite toutes les personnes qui ont le projet d’adopter en ce début d’année à venir le concrétiser dans nos refuges à l’occasion de cette Saint-Valentin des Animaux. Ce nouveau concept de campagne, décalé et drôle, marque une réalité, tous nos pensionnaires ont eux aussi leurs critères de recherche et espèrent une belle rencontre dans le cadre de l’adoption responsable. » précise Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA.

Pour trouver le refuge le plus proche : cliquez-ici !



